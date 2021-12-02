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https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761833109.html
Лукашенко заявил о схватке за деньги Запада среди оппозиционеров
Лукашенко заявил о схватке за деньги Запада среди оппозиционеров - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко заявил о схватке за деньги Запада среди оппозиционеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что среди оппозиционеров, которые бежали из страны, сейчас идет схватка за деньги... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:05
2021-12-02T17:08
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
светлана тихановская
павел латушко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что среди оппозиционеров, которые бежали из страны, сейчас идет схватка за деньги Запада.По его словам, Запад "поставил" белорусских оппозиционеров уже не для того, чтобы его свергнуть. "Это поначалу так было, когда они сбежали туда. Они думали, сейчас создадим правительство, сейчас Лукашенко уберем, их посадим. Это уже было в момент после выборов. Они надеялись. Сейчас они не надеются. Сейчас им нужно сохранить лицо. Поэтому они их держат", - сказал белорусский лидер.Он отметил, что в настоящее время есть три оппозиционных центра за рубежом - Светлана Тихановская, Павел Латушко и Виктор Цепкало."А между ними еще структурки. Жить хочется, кушать хочется. А просто так на Западе никто (денег - ред.) не даст. Деньги заканчиваются. И у них началась драка друг с другом. А Запад говорит, вот, конституция еще, потерпим. Если не перевернете Беларусь, мы вас финансировать не будем. И между ними сейчас идет драка за финансирование для того, чтобы выжить", - сказал он.Он сообщил, что Литва тратит на содержание Тихановской более 400 тысяч евро. "Ну а потом? Мы же знаем в деталях, что творит Тихановская. Мне один оппозиционер передал через людей. Зачем Александр Григорьевич держит ее мужа в тюрьме? Его надо выпустить и туда отправить. И посмотрите, он там перестреляет всех из-за поведения жены. Я вам говорю: я его не держу", - отметил президент Белоруссии.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Цепкало, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761831485.html
https://ria.ru/20211128/sudy-1761177291.html
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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, светлана тихановская, павел латушко
15:05 02.12.2021 (обновлено: 17:08 02.12.2021)
 
Лукашенко заявил о схватке за деньги Запада среди оппозиционеров

Лукашенко: среди белорусских оппозиционеров за рубежом идет схватка за деньги Запада

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что среди оппозиционеров, которые бежали из страны, сейчас идет схватка за деньги Запада.
По его словам, Запад "поставил" белорусских оппозиционеров уже не для того, чтобы его свергнуть. "Это поначалу так было, когда они сбежали туда. Они думали, сейчас создадим правительство, сейчас Лукашенко уберем, их посадим. Это уже было в момент после выборов. Они надеялись. Сейчас они не надеются. Сейчас им нужно сохранить лицо. Поэтому они их держат", - сказал белорусский лидер.
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Он отметил, что в настоящее время есть три оппозиционных центра за рубежом - Светлана Тихановская, Павел Латушко и Виктор Цепкало.
"А между ними еще структурки. Жить хочется, кушать хочется. А просто так на Западе никто (денег - ред.) не даст. Деньги заканчиваются. И у них началась драка друг с другом. А Запад говорит, вот, конституция еще, потерпим. Если не перевернете Беларусь, мы вас финансировать не будем. И между ними сейчас идет драка за финансирование для того, чтобы выжить", - сказал он.
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Он сообщил, что Литва тратит на содержание Тихановской более 400 тысяч евро. "Ну а потом? Мы же знаем в деталях, что творит Тихановская. Мне один оппозиционер передал через людей. Зачем Александр Григорьевич держит ее мужа в тюрьме? Его надо выпустить и туда отправить. И посмотрите, он там перестреляет всех из-за поведения жены. Я вам говорю: я его не держу", - отметил президент Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Цепкало, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
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28 ноября, 20:27Протесты в Белоруссии
В Минске исключили волну протестов во время конституционного референдума
 
В миреСШАБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяПавел Латушко
 
 
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