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Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна
Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна - РИА Новости, 02.12.2021
Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не поддерживает мнение, что новый штамм коронавируса "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:41
2021-12-02T15:41
2021-12-02T15:41
распространение коронавируса
общество
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не поддерживает мнение, что новый штамм коронавируса "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где он был выявлен, мало пожилых людей, у которых, как правило, тяжелое течение заболевания."Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", - сказал Попова в эфире радио "Комсомольская правда".По ее словам, пока нельзя сказать, что у тех, у кого выявили новый штамм "все так хорошо и поэтому нечего бояться".
юар
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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна
Попова объяснила легкое течение COVID-19 у больных с омикрон-штаммом в ЮАР их возрастом