https://ria.ru/20211202/omikron-1761842859.html

Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна

Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна - РИА Новости, 02.12.2021

Попова: версия о легком течении COVID у больных с омикрон-штаммом ошибочна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не поддерживает мнение, что новый штамм коронавируса "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:41

2021-12-02T15:41

2021-12-02T15:41

распространение коронавируса

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не поддерживает мнение, что новый штамм коронавируса "омикрон" не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где он был выявлен, мало пожилых людей, у которых, как правило, тяжелое течение заболевания."Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей", - сказал Попова в эфире радио "Комсомольская правда".По ее словам, пока нельзя сказать, что у тех, у кого выявили новый штамм "все так хорошо и поэтому нечего бояться".

юар

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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса