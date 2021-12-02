Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
Спасенную в августе нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Возвращение в Ладожское озеро кольчатых нерп, проходивших лечение в "Фонде друзей балтийской нерпы"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Нерпу, спасенную в Ленинградской области в августе, выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Второго декабря центр покинула последняя пациентка - самочка ладожской нерпы, которую нашли в конце августа в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области. Малышка удивила зоологов не только своим поздним появлением в конце лета, когда традиционно сезон реабилитации уже заканчивается, но и тем, что весила всего семь килограмм… У малышки были признаки пневмонии, а также многочисленные раны и поклевы", - говорится в сообщении.
Нерпа до попадания в центр уже успела пожить в дикой природе, и с большой опаской и недоверием относилась к людям.
"Беспокоиться о том, что животное выпускают зимой, не нужно, так как температура воды в Ладоге всегда около нуля градусов и значительно теплее, чем температура воздуха. К тому же кольчатая нерпа изначально арктический вид животных и прекрасно приспособлена к жизни среди льдов", - отмечают специалисты.
Всего в этом году в центре удалось вылечить и выходить 19 балтийских и ладожских нерп и серых тюленей. Все они вернулись в дикую природу. Несмотря на усилия зоологов, еще двоих животных спасти не удалось.
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений водоканала в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы - балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.