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В Греции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Греции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 02.12.2021
В Греции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Греции выявлен первый случай заражения штаммом COVID "омикрон", заболевший с легкими симптомами находится на карантине, сообщил руководитель Национальной... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:13
2021-12-02T13:01
распространение коронавируса
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АФИНЫ, 2 дек – РИА Новости. В Греции выявлен первый случай заражения штаммом COVID "омикрон", заболевший с легкими симптомами находится на карантине, сообщил руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис на брифинге в четверг."Сегодня утром подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом штаммом "омикрон". Этот наш согражданин прибыл в Грецию 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы, и они остаются в данный момент. Он делал экспресс-тест каждый день, и тест был отрицательным. 29 ноября оказался положительным экспресс-тест, и был проведен контроль ПЦР-тестом. В связи с подозрением на штамм "омикрон" мы провели исследование", - сказал Заутис, добавив, что утром в четверг штамм был подтвержден.По его словам, заболевший находится на карантине вместе со всеми, с кем он контактировал."Мы отследили все контакты, провели тестирование всех их, на данный момент они все отрицательные. Все находятся под наблюдением EODY и гражданской защиты", - сказал Заутис.По его словам, как сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис, было вопросом времени, когда штамм "омикрон" появится в Греции. "Мы видим, что он появился очень быстро в разных странах Евросоюза", - сказал глава организации.Министр здравоохранения Танос Плеврис сообщил, что заболевший грек прибыл из Южной Африки, он находится на Крите.Заутис сказал, что есть несколько вопросов по новому штамму."Во-первых, есть ли повышенная заразность. На данный момент мы не знаем. Есть данные из Южной Африки, что не является более заразным, чем другие штаммы, такие как "дельта". Второй вопрос касается течения болезни, и здесь мы также многое не знаем. Врачи в Южной Африке описывают симптомы как очень легкие. Последний вопрос и самый важный – лечат ли имеющиеся лекарства этот вирус", - сказал Заутис.По его словам, похоже, что вакцины эффективны против нового штамма, потому всех призывают вакцинироваться.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, общество, юар, греция, евросоюз, воз, здоровье - общество, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
12:13 02.12.2021 (обновлено: 13:01 02.12.2021)
 
В Греции выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения омикрон-штаммом выявили в Греции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АФИНЫ, 2 дек – РИА Новости. В Греции выявлен первый случай заражения штаммом COVID "омикрон", заболевший с легкими симптомами находится на карантине, сообщил руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис на брифинге в четверг.
"Сегодня утром подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом штаммом "омикрон". Этот наш согражданин прибыл в Грецию 26 ноября утром. Он сделал в аэропорту экспресс-тест, который был отрицательным. На следующий день у него были легкие симптомы, и они остаются в данный момент. Он делал экспресс-тест каждый день, и тест был отрицательным. 29 ноября оказался положительным экспресс-тест, и был проведен контроль ПЦР-тестом. В связи с подозрением на штамм "омикрон" мы провели исследование", - сказал Заутис, добавив, что утром в четверг штамм был подтвержден.
По его словам, заболевший находится на карантине вместе со всеми, с кем он контактировал.
"Мы отследили все контакты, провели тестирование всех их, на данный момент они все отрицательные. Все находятся под наблюдением EODY и гражданской защиты", - сказал Заутис.
По его словам, как сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис, было вопросом времени, когда штамм "омикрон" появится в Греции. "Мы видим, что он появился очень быстро в разных странах Евросоюза", - сказал глава организации.
Министр здравоохранения Танос Плеврис сообщил, что заболевший грек прибыл из Южной Африки, он находится на Крите.
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В столичном регионе Франции выявили случай заражения омикрон-штаммом
Заутис сказал, что есть несколько вопросов по новому штамму.
"Во-первых, есть ли повышенная заразность. На данный момент мы не знаем. Есть данные из Южной Африки, что не является более заразным, чем другие штаммы, такие как "дельта". Второй вопрос касается течения болезни, и здесь мы также многое не знаем. Врачи в Южной Африке описывают симптомы как очень легкие. Последний вопрос и самый важный – лечат ли имеющиеся лекарства этот вирус", - сказал Заутис.
По его словам, похоже, что вакцины эффективны против нового штамма, потому всех призывают вакцинироваться.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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