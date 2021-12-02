https://ria.ru/20211202/khlebnikova-1761805973.html

Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей

Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей - РИА Новости, 02.12.2021

Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире 19 ноября, находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы, РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:10

2021-12-02T14:10

2021-12-02T14:10

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире 19 ноября, находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы, сообщил РИА Новости друг певицы музыкант Дмитрий Чижов.Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра. Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новостям, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пожара пока не названа. Ранее в СМИ появились версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали со множественными ожогами — у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.

https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html

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шоу-бизнес, знаменитости, марина хлебникова