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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211202/khlebnikova-1761805973.html
Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей
Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей - РИА Новости, 02.12.2021
Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире 19 ноября, находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:10
2021-12-02T14:10
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
марина хлебникова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире 19 ноября, находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы, сообщил РИА Новости друг певицы музыкант Дмитрий Чижов.Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра. Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новостям, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пожара пока не названа. Ранее в СМИ появились версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.Артистку госпитализировали со множественными ожогами — у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
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шоу-бизнес, знаменитости, марина хлебникова
14:10 02.12.2021
 
Друг Хлебниковой рассказал об оптимистичных прогнозах врачей

Друг Хлебниковой Чижов рассказал об оптимистичных прогнозах врачей после пожара

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире 19 ноября, находится в стабильно тяжелом состоянии, однако врачи дают оптимистичные прогнозы, сообщил РИА Новости друг певицы музыкант Дмитрий Чижов.

"Все примерно так же, состояние стабильно тяжелое, но все-таки стабильно, есть оптимистичные прогнозы", – сказал собеседник агентства.

Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой в доме на улице Ратной в Москве. Из помещения спасли пять человек, двоих из них передали медикам для осмотра.
Представители экстренных служб столицы рассказали РИА Новостям, что очаг возгорания находился в спальне артистки. Точная причина пожара пока не названа. Ранее в СМИ появились версии о замыкании электропроводки и неосторожном обращении с огнем при курении.
Артистку госпитализировали со множественными ожогами — у нее повреждено около 50 процентов тела. Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов заявлял, что на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм.
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