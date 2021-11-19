https://ria.ru/20211119/ochag-1759817775.html

Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне

Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне - РИА Новости, 19.11.2021

Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне

Очаг возгорания в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы находился в спальне певицы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:48

2021-11-19T14:48

2021-11-19T14:53

происшествия

певица

москва

россия

марина хлебникова

шоубиз

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Очаг возгорания в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы находился в спальне певицы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Дознаватели установили место возгорания в квартире Хлебниковой – это спальня", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точная причина пожара пока не установлена. На месте происшествия продолжают работать специалисты пожарно-испытательной лаборатории.

https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759777658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, певица, москва, россия, марина хлебникова