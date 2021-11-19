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Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне
Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне - РИА Новости, 19.11.2021
Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне
Очаг возгорания в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы находился в спальне певицы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:48
2021-11-19T14:48
2021-11-19T14:53
происшествия
певица
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марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Очаг возгорания в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы находился в спальне певицы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Дознаватели установили место возгорания в квартире Хлебниковой – это спальня", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точная причина пожара пока не установлена. На месте происшествия продолжают работать специалисты пожарно-испытательной лаборатории.
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происшествия, певица, москва, россия, марина хлебникова
14:48 19.11.2021 (обновлено: 14:53 19.11.2021)
Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне
Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой в Москве находился в спальне