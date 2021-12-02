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Прах генерала Гюдена перезахоронили в Доме инвалидов в Париже
Прах генерала Гюдена перезахоронили в Доме инвалидов в Париже - РИА Новости, 02.12.2021
Прах генерала Гюдена перезахоронили в Доме инвалидов в Париже
Торжественная церемония перезахоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, погибшего во время русской... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:46
2021-12-02T17:49
в мире
париж
франция
наполеон бонапарт
российское военно-историческое общество (рвио)
сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Торжественная церемония перезахоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, погибшего во время русской кампании 1812 года в Смоленске, прошла в четверг в Доме инвалидов в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония перезахоронения генерала Гюдена, останки которого были перевезены из России летом, началась после 11:00 по местному времени 2 декабря - в день битвы под Аустерлицем.Памятную церемонию возглавила министр-делегат при министре обороны Франции Женевьев Даррьесек."Потребовалось упорство нескольких увлеченных людей, французов и русских, чтобы обнаружить его место захоронения… Идентифицированные благодаря ДНК-экспертизе останки Шарля-Этьена Гюдена смогли вернуться к своей семье во Францию по соглашению с российским правительством, которое я хочу поблагодарить за этот жест, полный благородства", - сказала Даррьесек на церемонии.Гроб с останками был перенесён в военный некрополь под купол Дома Инвалидов. Там генерал Гюден будет покоиться рядом с Наполеоном и его маршалами.В мероприятии приняли участие члены правительства Франции, представители Фонда развития русско-французских исторических инициатив, потомки генерала и военные.Церемонию дважды откладывали из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Первоначально его планировали провести осенью 2020 года в присутствии президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.Гроб с прахом Гюдена привезли из Москвы в Париж 13 июля. В аэропорту Ле Бурже прошла торжественная церемония, в которой принимали участие министр-делегат Женевьев Даррьесек, потомки генерала, представители российского посольства во Франции.Останки генерала были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске.Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было уже невозможно, и он скончался.Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html
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в мире, париж, франция, наполеон бонапарт, российское военно-историческое общество (рвио), сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер
14:46 02.12.2021 (обновлено: 17:49 02.12.2021)
 
Прах генерала Гюдена перезахоронили в Доме инвалидов в Париже

Церемония перезахоронения останков генерала Гюдена, найденных в России, прошла в Париже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония передачи останков соратника Наполеона генерала Гюдена
Церемония передачи останков соратника Наполеона генерала Гюдена - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Торжественная церемония перезахоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, погибшего во время русской кампании 1812 года в Смоленске, прошла в четверг в Доме инвалидов в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония перезахоронения генерала Гюдена, останки которого были перевезены из России летом, началась после 11:00 по местному времени 2 декабря - в день битвы под Аустерлицем.
Памятную церемонию возглавила министр-делегат при министре обороны Франции Женевьев Даррьесек.
"Потребовалось упорство нескольких увлеченных людей, французов и русских, чтобы обнаружить его место захоронения… Идентифицированные благодаря ДНК-экспертизе останки Шарля-Этьена Гюдена смогли вернуться к своей семье во Францию по соглашению с российским правительством, которое я хочу поблагодарить за этот жест, полный благородства", - сказала Даррьесек на церемонии.
Гроб с останками был перенесён в военный некрополь под купол Дома Инвалидов. Там генерал Гюден будет покоиться рядом с Наполеоном и его маршалами.
В мероприятии приняли участие члены правительства Франции, представители Фонда развития русско-французских исторических инициатив, потомки генерала и военные.
Церемонию дважды откладывали из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Первоначально его планировали провести осенью 2020 года в присутствии президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
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Гроб с прахом Гюдена привезли из Москвы в Париж 13 июля. В аэропорту Ле Бурже прошла торжественная церемония, в которой принимали участие министр-делегат Женевьев Даррьесек, потомки генерала, представители российского посольства во Франции.
Останки генерала были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было уже невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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В миреПарижФранцияНаполеон БонапартРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Сезар Шарль Этьен Гюден де ля Саблонньер
 
 
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