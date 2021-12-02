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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211202/finansirovanie-1761760997.html
Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов
Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов - РИА Новости, 02.12.2021
Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов
Костромская область добилась увеличения финансирования из федерального бюджета мероприятий по защите лесов в регионе с 407 до 449 миллионов рублей – основная... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:23
2021-12-02T10:24
костромская область
общество
костромская область
совет федерации рф
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
антон силуанов
валентина матвиенко
николай журавлев
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КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Костромская область добилась увеличения финансирования из федерального бюджета мероприятий по защите лесов в регионе с 407 до 449 миллионов рублей – основная часть средств поступила в этом году, остальные субвенции поступят в следующем году, сообщает областная администрация.Сообщается, что Костромская область пятый год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства. По итогам 2020 года у региона третье место в стране по эффективности управления лесами. Эксперты высоко оценивают своевременность и качество лесовосстановления, подготовки к пожароопасному сезону, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, эффективность расходования средств, информирует областная администрация."В этом году на финансирование мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов Костромской области было выделено из федерального бюджета 407 миллионов рублей.Администрация направляла в федеральные ведомства обоснования, согласно которым региону требуется увеличение объема субвенций. В результате Рослесхоз принял решение об увеличении финансирования… до 449 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Администрация региона отмечает, что позицию региона поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-спикер верхней палаты парламента, сенатор от Костромской области Николай Журавлев, который поднимал вопросы финансировании лесной отрасли на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым.В Костромской области по требованию губернатора Сергея Ситникова для сохранения и эффективного использования лесных ресурсов проводится масштабное техническое обновление лесопожарных и лесохозяйственных служб. В этом году техника активно привлекалась к тушению лесных пожаров, причиной которых стала аномально жаркая погода, сопровождающаяся сухими грозами и порывами ветра. За летний сезон зафиксирован 71 лесной пожар."Благодаря оперативному выявлению возгораний и слаженным действиям специальных служб в Костромской области более половины пожаров были ликвидированы в первые сутки. Удалось избежать перехода низовых лесных пожаров в верховые, перехода огня на населенные пункты и объекты экономики", - подчеркивают власти.
https://ria.ru/20211101/proizvodstvo-1757283742.html
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общество, костромская область, совет федерации рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), антон силуанов, валентина матвиенко, николай журавлев
10:23 02.12.2021 (обновлено: 10:24 02.12.2021)
 
Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов

Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов до 449 миллионов рублей

© РИА Новости / Мария МарикянЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Мария Марикян
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Костромская область добилась увеличения финансирования из федерального бюджета мероприятий по защите лесов в регионе с 407 до 449 миллионов рублей – основная часть средств поступила в этом году, остальные субвенции поступят в следующем году, сообщает областная администрация.
Сообщается, что Костромская область пятый год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства. По итогам 2020 года у региона третье место в стране по эффективности управления лесами. Эксперты высоко оценивают своевременность и качество лесовосстановления, подготовки к пожароопасному сезону, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, эффективность расходования средств, информирует областная администрация.
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"В этом году на финансирование мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов Костромской области было выделено из федерального бюджета 407 миллионов рублей.
Администрация направляла в федеральные ведомства обоснования, согласно которым региону требуется увеличение объема субвенций. В результате Рослесхоз принял решение об увеличении финансирования… до 449 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Администрация региона отмечает, что позицию региона поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-спикер верхней палаты парламента, сенатор от Костромской области Николай Журавлев, который поднимал вопросы финансировании лесной отрасли на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым.
В Костромской области по требованию губернатора Сергея Ситникова для сохранения и эффективного использования лесных ресурсов проводится масштабное техническое обновление лесопожарных и лесохозяйственных служб. В этом году техника активно привлекалась к тушению лесных пожаров, причиной которых стала аномально жаркая погода, сопровождающаяся сухими грозами и порывами ветра. За летний сезон зафиксирован 71 лесной пожар.
"Благодаря оперативному выявлению возгораний и слаженным действиям специальных служб в Костромской области более половины пожаров были ликвидированы в первые сутки. Удалось избежать перехода низовых лесных пожаров в верховые, перехода огня на населенные пункты и объекты экономики", - подчеркивают власти.
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Костромская областьОбществоКостромская областьСовет Федерации РФФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Антон СилуановВалентина МатвиенкоНиколай Журавлев
 
 
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