https://ria.ru/20211202/finansirovanie-1761760997.html

Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов

Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов - РИА Новости, 02.12.2021

Костромская область увеличит финансирование мер по защите лесов

Костромская область добилась увеличения финансирования из федерального бюджета мероприятий по защите лесов в регионе с 407 до 449 миллионов рублей – основная... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:23

2021-12-02T10:23

2021-12-02T10:24

костромская область

общество

костромская область

совет федерации рф

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

антон силуанов

валентина матвиенко

николай журавлев

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КОСТРОМА, 2 дек – РИА Новости. Костромская область добилась увеличения финансирования из федерального бюджета мероприятий по защите лесов в регионе с 407 до 449 миллионов рублей – основная часть средств поступила в этом году, остальные субвенции поступят в следующем году, сообщает областная администрация.Сообщается, что Костромская область пятый год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства. По итогам 2020 года у региона третье место в стране по эффективности управления лесами. Эксперты высоко оценивают своевременность и качество лесовосстановления, подготовки к пожароопасному сезону, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, эффективность расходования средств, информирует областная администрация."В этом году на финансирование мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов Костромской области было выделено из федерального бюджета 407 миллионов рублей.Администрация направляла в федеральные ведомства обоснования, согласно которым региону требуется увеличение объема субвенций. В результате Рослесхоз принял решение об увеличении финансирования… до 449 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Администрация региона отмечает, что позицию региона поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-спикер верхней палаты парламента, сенатор от Костромской области Николай Журавлев, который поднимал вопросы финансировании лесной отрасли на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым.В Костромской области по требованию губернатора Сергея Ситникова для сохранения и эффективного использования лесных ресурсов проводится масштабное техническое обновление лесопожарных и лесохозяйственных служб. В этом году техника активно привлекалась к тушению лесных пожаров, причиной которых стала аномально жаркая погода, сопровождающаяся сухими грозами и порывами ветра. За летний сезон зафиксирован 71 лесной пожар."Благодаря оперативному выявлению возгораний и слаженным действиям специальных служб в Костромской области более половины пожаров были ликвидированы в первые сутки. Удалось избежать перехода низовых лесных пожаров в верховые, перехода огня на населенные пункты и объекты экономики", - подчеркивают власти.

https://ria.ru/20211101/proizvodstvo-1757283742.html

https://ria.ru/20211027/podderzhka-1756553075.html

https://ria.ru/20211011/semya-1754103494.html

костромская область

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общество, костромская область, совет федерации рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), антон силуанов, валентина матвиенко, николай журавлев