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В России почти в два раза вырос спрос на дворников
В России почти в два раза вырос спрос на дворников - РИА Новости, 02.12.2021
В России почти в два раза вырос спрос на дворников
Циклон "Бенедикт" спровоцировал рост спроса на дворников почти в два раза в России, медианная зарплата при этом находится на уровне 23 212 рублей, рассказали... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T05:25
2021-12-02T05:25
общество
москва
headhunter
центр "фобос"
евгений тишковец
михаил леус
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Циклон "Бенедикт" спровоцировал рост спроса на дворников почти в два раза в России, медианная зарплата при этом находится на уровне 23 212 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе HeadHunter, сославшись на свои подсчеты.В понедельник, 29 ноября, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. В Петербурге под влиянием циклона "Бенедикт" выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.Как отметили в HeadHunter, из-за непогоды и обильных снежных осадков, которые принес циклон "Бенедикт", спрос на рынке труда на дворников вырос на 93% в России, на 129% в Москве и 134% в Санкт-Петербурге за период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года по сравнению с тремя первыми днями прошлой недели.Текущая потребность в дворниках, судя по количеству предложений работы, в начале декабря составляет 2,6 тысячи вакансий по России, из которых на Московский регион приходится 627 вакансий, на Санкт-Петербург - 206 вакансий, уточнили в пресс-службе. В два и более раза за неделю вырос спрос на дворников в целом ряде регионов: Алтайском и Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской областях, а также в Республике Татарстан.Согласно сообщению, чаще всего дворников и уборщиков в России в начале зимы 2021 года ищут компании-работодатели из сферы розничной торговли, гостиниц и общепита, строительства и ЖКХ.Медиана предлагаемой дворникам зарплаты сейчас находится на уровне 23 212 рублей, за неделю она выросла на 1%. При этом в Москве дворник может рассчитывать на зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. В 85% вакансий опыт работы не требуется, чаще всего вакансия предполагает полную занятость или полный рабочий день.
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общество, москва, headhunter, центр "фобос", евгений тишковец, михаил леус, россия
05:25 02.12.2021
 
В России почти в два раза вырос спрос на дворников

HeadHunter: в России из-за циклона "Бенедикт" почти в два раза вырос спрос на дворников

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Циклон "Бенедикт" спровоцировал рост спроса на дворников почти в два раза в России, медианная зарплата при этом находится на уровне 23 212 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе HeadHunter, сославшись на свои подсчеты.
В понедельник, 29 ноября, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. В Петербурге под влиянием циклона "Бенедикт" выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 16:33
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Как отметили в HeadHunter, из-за непогоды и обильных снежных осадков, которые принес циклон "Бенедикт", спрос на рынке труда на дворников вырос на 93% в России, на 129% в Москве и 134% в Санкт-Петербурге за период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года по сравнению с тремя первыми днями прошлой недели.
Текущая потребность в дворниках, судя по количеству предложений работы, в начале декабря составляет 2,6 тысячи вакансий по России, из которых на Московский регион приходится 627 вакансий, на Санкт-Петербург - 206 вакансий, уточнили в пресс-службе. В два и более раза за неделю вырос спрос на дворников в целом ряде регионов: Алтайском и Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской областях, а также в Республике Татарстан.
Согласно сообщению, чаще всего дворников и уборщиков в России в начале зимы 2021 года ищут компании-работодатели из сферы розничной торговли, гостиниц и общепита, строительства и ЖКХ.
Медиана предлагаемой дворникам зарплаты сейчас находится на уровне 23 212 рублей, за неделю она выросла на 1%. При этом в Москве дворник может рассчитывать на зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. В 85% вакансий опыт работы не требуется, чаще всего вакансия предполагает полную занятость или полный рабочий день.
Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

Прохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада
1 из 8

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

Девушка фотографируется у заснеженных елок на Красной площади в Москве
2 из 8

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Снег в Москве идет весь день.

Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
3 из 8

Снег в Москве идет весь день.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

Снег в Москве
4 из 8

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

Уборка снега на Лубянской площади в Москве
5 из 8

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

Снег в Москве
6 из 8

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

Посетители ярмарки на Красной площади в Москве после снегопада
7 из 8

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

Снег на новогодней елке на Красной площади в Москве
8 из 8

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 8

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Снег в Москве идет весь день.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ОбществоМоскваHeadHunterЦентр "Фобос"Евгений ТишковецМихаил ЛеусРоссия
 
 
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