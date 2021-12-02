https://ria.ru/20211202/dvorniki-1761744263.html

В России почти в два раза вырос спрос на дворников

В России почти в два раза вырос спрос на дворников - РИА Новости, 02.12.2021

В России почти в два раза вырос спрос на дворников

Циклон "Бенедикт" спровоцировал рост спроса на дворников почти в два раза в России, медианная зарплата при этом находится на уровне 23 212 рублей, рассказали... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T05:25

2021-12-02T05:25

2021-12-02T05:25

общество

москва

headhunter

центр "фобос"

евгений тишковец

михаил леус

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Циклон "Бенедикт" спровоцировал рост спроса на дворников почти в два раза в России, медианная зарплата при этом находится на уровне 23 212 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе HeadHunter, сославшись на свои подсчеты.В понедельник, 29 ноября, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. В Петербурге под влиянием циклона "Бенедикт" выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.Как отметили в HeadHunter, из-за непогоды и обильных снежных осадков, которые принес циклон "Бенедикт", спрос на рынке труда на дворников вырос на 93% в России, на 129% в Москве и 134% в Санкт-Петербурге за период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года по сравнению с тремя первыми днями прошлой недели.Текущая потребность в дворниках, судя по количеству предложений работы, в начале декабря составляет 2,6 тысячи вакансий по России, из которых на Московский регион приходится 627 вакансий, на Санкт-Петербург - 206 вакансий, уточнили в пресс-службе. В два и более раза за неделю вырос спрос на дворников в целом ряде регионов: Алтайском и Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской областях, а также в Республике Татарстан.Согласно сообщению, чаще всего дворников и уборщиков в России в начале зимы 2021 года ищут компании-работодатели из сферы розничной торговли, гостиниц и общепита, строительства и ЖКХ.Медиана предлагаемой дворникам зарплаты сейчас находится на уровне 23 212 рублей, за неделю она выросла на 1%. При этом в Москве дворник может рассчитывать на зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. В 85% вакансий опыт работы не требуется, чаще всего вакансия предполагает полную занятость или полный рабочий день.

https://ria.ru/20211130/pogoda-1761491597.html

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общество, москва, headhunter, центр "фобос", евгений тишковец, михаил леус, россия