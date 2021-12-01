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Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима
Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима - РИА Новости, 01.12.2021
Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима
Москва встретила первый день календарной зимы обильным снегопадом. Декабрьский пейзаж — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:54
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фото
зима (время года)
москва
погода
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Москва встретила первый день календарной зимы обильным снегопадом. Декабрьский пейзаж — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, зима (время года), москва, погода
16:54 01.12.2021
 

Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима

Читать ria.ru в
Москва встретила первый день календарной зимы обильным снегопадом. Декабрьский пейзаж — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

Прохожие фотографируются на Никольской улице в Москве после снегопада
1 из 8

В столичном регионе наконец сформировался устойчивый снежный покров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

Девушка фотографируется у заснеженных елок на Красной площади в Москве
2 из 8

На метеостанции ВДНХ высота слоя снега составила семь сантиметров, в Тушино — девять.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Снег в Москве идет весь день.

Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
3 из 8

Снег в Москве идет весь день.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

Снег в Москве
4 из 8

Коммунальные службы повсеместно ведут работы по уборке улиц и площадей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

Уборка снега на Лубянской площади в Москве
5 из 8

Последствия снегопада ликвидируют десять тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч рабочих.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

Снег в Москве
6 из 8

На дорогах скользко, из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

Посетители ярмарки на Красной площади в Москве после снегопада
7 из 8

Несмотря на небольшую оттепель в пятницу, снег уже не растает.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

Снег на новогодней елке на Красной площади в Москве
8 из 8

Через неделю сугробы подрастут еще на несколько сантиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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