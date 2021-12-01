https://ria.ru/20211201/sneg-1761651510.html

Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима

Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима - РИА Новости, 01.12.2021

Сугробы к декабрю: в Москву пришла настоящая зима

Москва встретила первый день календарной зимы обильным снегопадом. Декабрьский пейзаж — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:54

2021-12-01T16:54

2021-12-01T16:54

фото

зима (время года)

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761650700_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_03334b6b4fc4227d0f237bfb7fbc8d53.jpg

Москва встретила первый день календарной зимы обильным снегопадом. Декабрьский пейзаж — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, зима (время года), москва, погода