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Шоубиз
https://ria.ru/20211202/dontsova-1761903315.html
"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт
"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт - РИА Новости, 02.12.2021
"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт
Дарья Донцова рассказала о своей реакции на хейт. Одно время ее имя употреблялось в обществе в качестве синонима не очень интеллектуальной литературы... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:25
2021-12-02T19:25
шоубиз
знаменитости
дарья донцова
шоу-бизнес
книги
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о своей реакции на хейт. Одно время ее имя употреблялось в обществе в качестве синонима не очень интеллектуальной литературы. Писательница отметила, что спокойно относится к критике.Она отметила, что не любить ее могут по разным причинам, но для нее важно только мнение родных и близких людей.В интервью Надежде Стрелец писательница отметила, что не существует "плохой" литературы, но есть разделение по жанрам. Так, например, Донцова уверена, что в реанимации человеку вряд ли захочется читать что-то из классики.В прошлом году Дарья переболела коронавирусом. Она признавалась, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию таковыми не считала".
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знаменитости, дарья донцова, шоу-бизнес, книги
19:25 02.12.2021
 
"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт

Донцова рассказала о реакции на хейт и отсутствии "плохой" литературы

© Фото из личного архива Дарьи ДонцовойРоссийская писательница Дарья Донцова
Российская писательница Дарья Донцова
© Фото из личного архива Дарьи Донцовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о своей реакции на хейт. Одно время ее имя употреблялось в обществе в качестве синонима не очень интеллектуальной литературы. Писательница отметила, что спокойно относится к критике.

"Сейчас я читаю только свой директ. Говорят и говорят, ради Бога. Меня никогда не волновало чужое мнение о себе", – рассказала Дарья.

Она отметила, что не любить ее могут по разным причинам, но для нее важно только мнение родных и близких людей.

"Я не претендую на то, чтобы всем нравится. Это невозможно. Есть люди, которые меня терпеть не могут за манеру щуриться и моргать. Другим я не нравлюсь, потому что похожа на полуобморочную мышь. Третьи считают меня глупой блондинкой. Огромное количество всего существует", – рассказала Донцова.

В интервью Надежде Стрелец писательница отметила, что не существует "плохой" литературы, но есть разделение по жанрам. Так, например, Донцова уверена, что в реанимации человеку вряд ли захочется читать что-то из классики.

"Если вокруг вас умирают люди, то гениальное произведение "Смерть Ивана Ильича" вам не подойдет. Вы умираете сами, вам страшно и жутко. Вам надо, чтобы кто-то вас отвлек. Тогда для вас – Александра Маринина, Татьяна Устинова, Олег Рой, Дарья Донцова…", – перечислила писательница.

В прошлом году Дарья переболела коронавирусом. Она признавалась, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию таковыми не считала".
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