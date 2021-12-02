https://ria.ru/20211202/dontsova-1761903315.html

"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт

"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт - РИА Новости, 02.12.2021

"Я читаю только свой директ": Донцова рассказала о реакции на хейт

Дарья Донцова рассказала о своей реакции на хейт. Одно время ее имя употреблялось в обществе в качестве синонима не очень интеллектуальной литературы... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:25

2021-12-02T19:25

2021-12-02T19:25

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дарья Донцова рассказала о своей реакции на хейт. Одно время ее имя употреблялось в обществе в качестве синонима не очень интеллектуальной литературы. Писательница отметила, что спокойно относится к критике.Она отметила, что не любить ее могут по разным причинам, но для нее важно только мнение родных и близких людей.В интервью Надежде Стрелец писательница отметила, что не существует "плохой" литературы, но есть разделение по жанрам. Так, например, Донцова уверена, что в реанимации человеку вряд ли захочется читать что-то из классики.В прошлом году Дарья переболела коронавирусом. Она признавалась, что за время, проведенное в больнице, "осознала свои ошибки, увидела грехи, которые по неразумию таковыми не считала".

https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html

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знаменитости, дарья донцова, шоу-бизнес, книги