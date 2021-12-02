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Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 02.12.2021

Межгосударственные отношения России и Боснии и Герцеговины

Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:49

2021-12-02T03:49

2021-12-02T03:49

справки

босния и герцеговина

россия

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Российская Федерация признала независимость Боснии и Герцеговины (БиГ) 27 апреля 1992 года. 26 декабря 1996 года между Россией и БиГ были установлены дипломатические отношения. Россия и Босния и Герцеговина поддерживают дружественные политические связи и развивают широкое практическое сотрудничество. Налажен регулярный двусторонний диалог с властями на общегосударственном и энтитетском (территориальных образований) уровнях. В мае 2015 года председательствующий президиума БиГ Младен Иванич участвовал в мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Москве. 22 сентября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин принял президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика в Москве. Обсуждалась ситуация на Балканах, различные вопросы двустороннего взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня. 2 июня 2017 года и 25 мая 2018 года состоялись краткие беседы Владимира Путина и Милорада Додика "на полях" Петербургского международного экономического форума.30 сентября 2018 года Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Сочи. 17 января 2019 года в Белграде (Сербия) состоялась беседа Владимира Путина с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. В июне 2019 года Милорад Додик принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "На полях" форума состоялись переговоры Додика с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 9 октября 2019 года в Белграде состоялась беседа Милорада Додика с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. 24 июня 2020 года Милорад Додик по приглашению Владимира Путина участвовал в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве. Поддерживается диалог по линии внешнеполитических ведомств. 3 декабря 2015 года состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Белграде. 19 мая 2017 года Сергей Лавров провел краткую беседу с Игорем Црнадаком в рамках заседания комитета министров Совета Европы в Никосии (Кипр). 21 сентября 2018 года Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево были организованы встречи с членами Президиума БиГ и с министром иностранных дел БиГ Игорем Црнадаком, в Баня-Луке состоялась беседа с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. 14-15 декабря 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину. В Сараево глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с председательствующим президиума БиГ Милорадом Додиком, также состоялись переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович. Развиваются контакты по парламентской линии. Этапным событием в двусторонних отношениях стал официальный визит в БиГ председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко 23-24 апреля 2018 года. В ходе визита Валентина Матвиенко провела встречи с членами президиума БиГ – председательствующим президиума БиГ Бакиром Изетбеговичем, членом президиума БиГ от сербского народа Младеном Иваничем, членом президиума БиГ от хорватского народа Драганом Човичем. Валентина Матвиенко также провела встречу с членами коллегий палаты народов и палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины во главе с председательствующим палаты народов Огненом Тадичем. Состоялась также встреча с председателем Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем. В ходе визита Валентина Матвиенко выступила с речью в Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины и перед парламентариями в Народной скупщине Республики Сербской. В мае 2019 года с визитом в Москве находился председатель Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович. В феврале 2020 года Россию с официальным визитом посетил председательствующий Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ, лидер партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драган Чович.Россия входит в число ведущих торговых партнеров Боснии и Герцеговины. По итогам 2019 года внешнеторговый оборот составил более 137 миллионов долларов. В 2020 году товарооборот России с Боснией и Герцеговиной уменьшился на 2,84% и составил 133,2 миллиона долларов. Объем российского экспорта составил 39,15 миллиона долларов, импорта – 94,023 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них и др.; импорта – продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; текстиль и обувь; машины, оборудование и транспортные средства и др.Успешно развивается сотрудничество в энергетике. БиГ является традиционным потребителем российского природного газа, в стране работают ПАО "Газпром нефть" и АО "Зарубежнефть", реализуется проект газификации НПЗ "Брод" с территории Хорватии.На боснийском рынке также работает ПАО "Сбербанк". Россия – один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины. По данным на середину 2019 года, сумма прямых инвестиций из России в БиГ составила 878 миллионов долларов.Развиваются контакты в гуманитарной сфере. В апреле 2020 года Россия оказала помощь Республике Сербской в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тремя рейсами Ил-76 было переброшено несколько бригад врачей и специальной техники для дезинфекции. В феврале 2021 года Республика Сербская Боснии и Герцеговины одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Боснийско-герцеговинская общественность проявляет растущий интерес к российской культуре и образованию. Ежегодно увеличивается квота на стипендии гражданам БиГ в российских вузах за счет средств федерального бюджета.В сентябре 2012 года в Баня-Луке был открыт Информационный центр Фонда "Русский мир", в задачи которого входит популяризация в БиГ и РС российской культуры и русского языка.В сентябре 2018 года в ходе визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова был заложен первый камень в основание православного храма в память о семье Императора Николая II и центра российско-сербского духовного единства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, босния и герцеговина, россия