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Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике
Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:26
2021-12-01T17:29
владимир зеленский
александр лукашенко
в мире
украина
белоруссия
ситуация на украине
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике".По его словам, перед началом войны на Донбассе у власти на Украине находился Александр Турчинов, "бывший комсомольский работник". "Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку", - отметил белорусский лидер.На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом "майдана", возглавлял государственный переворот на Украине, Лукашенко заметил: "Вам виднее, вы там были, работали"."Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", - сказал президент Белоруссии.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.
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владимир зеленский, александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, ситуация на украине
17:26 01.12.2021 (обновлено: 17:29 01.12.2021)
 
Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике

Белорусский президент Лукашенко назвал украинского коллегу Зеленского случайным в политике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике".
По его словам, перед началом войны на Донбассе у власти на Украине находился Александр Турчинов, "бывший комсомольский работник". "Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку", - отметил белорусский лидер.
На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом "майдана", возглавлял государственный переворот на Украине, Лукашенко заметил: "Вам виднее, вы там были, работали".
"Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", - сказал президент Белоруссии.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.
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