https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761687530.html

Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике

Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:26

2021-12-01T17:26

2021-12-01T17:29

владимир зеленский

александр лукашенко

в мире

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белоруссия

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике".По его словам, перед началом войны на Донбассе у власти на Украине находился Александр Турчинов, "бывший комсомольский работник". "Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку", - отметил белорусский лидер.На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом "майдана", возглавлял государственный переворот на Украине, Лукашенко заметил: "Вам виднее, вы там были, работали"."Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", - сказал президент Белоруссии.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html

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владимир зеленский, александр лукашенко, в мире, украина, белоруссия, ситуация на украине