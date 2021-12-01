17:26 01.12.2021 (обновлено: 17:29 01.12.2021)
Лукашенко назвал Зеленского совершенно случайным человеком в политике
Белорусский президент Лукашенко назвал украинского коллегу Зеленского случайным в политике
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал главу украинского государства Владимира Зеленского "совершенно случайным человеком в политике".
По его словам, перед началом войны на Донбассе у власти на Украине находился Александр Турчинов, "бывший комсомольский работник". "Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку", - отметил белорусский лидер.
На уточняющий вопрос о том, что Турчинов был комендантом "майдана", возглавлял государственный переворот на Украине, Лукашенко заметил: "Вам виднее, вы там были, работали".
"Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства", - сказал президент Белоруссии.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Со своей стороны, президент Белоруссии обвинил украинские власти во вмешательстве во внутренние дела.