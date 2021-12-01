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Лавров допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом идеи о посредничестве Турции
Лавров допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом идеи о посредничестве Турции - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом идеи о посредничестве Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка могут обсудить предложение Турции о посредничестве между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:56
2021-12-01T11:56
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка могут обсудить предложение Турции о посредничестве между Москвой и Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление."Вот этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой (и Киевом). Кремль в лице (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказал, что мы не являемся стороной конфликта... Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.По словам Лаврова, специфика отношений между руководителями России и Турции, между министрами иностранных дел "очень позитивная"."При всей серьезности целого ряда расхождений по важным международным проблемам обсуждение этих различий и того, как можно более эффективно с этими проблемами справляться, происходит всегда в товарищеском, откровенном, взаимоуважительном ключе", - добавил он.
https://ria.ru/20211130/turtsiya-1761328332.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия
11:56 01.12.2021
 
Лавров допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом идеи о посредничестве Турции

Глава МИД Лавров допустил обсуждение президентами Путиным и Эрдоганом идеи посредничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка могут обсудить предложение Турции о посредничестве между Москвой и Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто
"Вот этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой (и Киевом). Кремль в лице (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказал, что мы не являемся стороной конфликта... Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.
По словам Лаврова, специфика отношений между руководителями России и Турции, между министрами иностранных дел "очень позитивная".
"При всей серьезности целого ряда расхождений по важным международным проблемам обсуждение этих различий и того, как можно более эффективно с этими проблемами справляться, происходит всегда в товарищеском, откровенном, взаимоуважительном ключе", - добавил он.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 16:42
В Киеве призвали Москву не отвергать предложение Эрдогана о посредничестве
 
В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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