https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html

Лукашенко назвал ущерб Белоруссии от западных санкций мизерным

Лукашенко назвал ущерб Белоруссии от западных санкций мизерным - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко назвал ущерб Белоруссии от западных санкций мизерным

Ущерб Белоруссии от санкций Запада мизерный на фоне обеспечения в стране экономического роста, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:21

2021-12-01T18:21

2021-12-01T18:23

белоруссия

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

сша

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Ущерб Белоруссии от санкций Запада мизерный на фоне обеспечения в стране экономического роста, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.По данным официальной статистики, в январе – октябре 2021 года ВВП республики вырос на 2,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в конце ноября заявил, что пандемия и западные санкции оказывают влияние на экономический рост в стране, но "если смотреть в целом по всем показателям – количественным и качественным, - это лучшие результаты за последние 12 лет". Он обратил внимание, что примерно 70% прироста ВВП обеспечила промышленность, экспорт вырос на 32%, что тоже является одним из рекордных показателей для Белоруссии, наблюдается довольно низкий уровень складских запасов."Я не могу сказать какие-то цифры этого ущерба. Мы пытаемся минимизировать (влияние санкций – ред.). Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать", - заявил Лукашенко.По его словам, в Белоруссии в период пандемии не закрыли предприятия. "Экономику не остановили, и нам повезло в том плане", - сказал Лукашенко, пояснив, что белорусские производители получили шанс развивать поставки своей продукции на внешние рынки в период, пока другие страны объявляли локдаун."Локдаун объявляли и прочее, а у нас товары народного потребления (производились - ред.)… И когда произошла в России остановка, спад, Беларусь сработала, и мы предложили на этот рынок, вы даже не заметили, по большому счету. То есть у нас был громадный рынок и громадная возможность продать свою продукцию. Это продолжилось и в этом году. То есть экспорт пошел хорошо. Поэтому у нас этот год неплохой", - подчеркнул президент."Это помогает нам минимизировать эти потери от санкций", - констатировал Лукашенко.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко был подготовлен комплекс защитных мер и мер по минимизации влияния санкций. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760599719.html

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759183050.html

https://ria.ru/20211104/sanktsii-1757756112.html

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белоруссия, в мире, санкции ес в отношении белоруссии, сша, евросоюз, александр лукашенко