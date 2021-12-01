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Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений - РИА Новости, 01.12.2021
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений
Президент России Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана отметил, что при нем РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:56
2021-12-01T14:56
2021-12-01T14:56
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана отметил, что при нем Казахстан добился впечатляющих успехов, а его опыт будет востребован и в международных делах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Годы вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене", - говорится в поздравлении.Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Нурсултана Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также налаживание интеграционных процессов на постсоветском пространстве и сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других структур."Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - добавил российский лидер.Президент РФ добавил, что искренне дорожит их добрыми отношениями и рассчитывает на продолжение товарищеского общения. Он пожелал Назарбаеву доброго здоровья, долголетия, счастья, душевной бодрости и успехов.
https://ria.ru/20211109/partnerstvo-1758272392.html
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в мире, казахстан, владимир путин, одкб, снг, нурсултан назарбаев, евразийский экономический союз, россия
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений
Президент Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений