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Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений - РИА Новости, 01.12.2021
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений
Президент России Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана отметил, что при нем РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:56
2021-12-01T14:56
в мире
казахстан
владимир путин
одкб
снг
нурсултан назарбаев
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана отметил, что при нем Казахстан добился впечатляющих успехов, а его опыт будет востребован и в международных делах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Годы вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене", - говорится в поздравлении.Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Нурсултана Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также налаживание интеграционных процессов на постсоветском пространстве и сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других структур."Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - добавил российский лидер.Президент РФ добавил, что искренне дорожит их добрыми отношениями и рассчитывает на продолжение товарищеского общения. Он пожелал Назарбаеву доброго здоровья, долголетия, счастья, душевной бодрости и успехов.
https://ria.ru/20211109/partnerstvo-1758272392.html
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в мире, казахстан, владимир путин, одкб, снг, нурсултан назарбаев, евразийский экономический союз, россия
14:56 01.12.2021
 
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений

Президент Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана отметил, что при нем Казахстан добился впечатляющих успехов, а его опыт будет востребован и в международных делах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Годы вашего пребывания во главе государства стали периодом становления современного казахстанского государства. Под вашим руководством республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене", - говорится в поздравлении.
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Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Нурсултана Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также налаживание интеграционных процессов на постсоветском пространстве и сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других структур.
"Не сомневаюсь, что Ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - добавил российский лидер.
Президент РФ добавил, что искренне дорожит их добрыми отношениями и рассчитывает на продолжение товарищеского общения. Он пожелал Назарбаеву доброго здоровья, долголетия, счастья, душевной бодрости и успехов.
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В миреКазахстанВладимир ПутинОДКБСНГНурсултан НазарбаевЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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