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Всероссийская политическая партия "Единая Россия"
Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - РИА Новости, 01.12.2021
Всероссийская политическая партия "Единая Россия"
"Единая Россия" (ЕР) – правящая политическая партия Российской Федерации, крупнейшая в стране. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:38
2021-12-01T00:38
политика
справки
единая россия
россия
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"Единая Россия" (ЕР) – правящая политическая партия Российской Федерации, крупнейшая в стране.Партия создана путем преобразования в политическую партию Общероссийской общественной организации "Союз "Единство" и "Отечество".Учредительный съезд Всероссийской партии "Единство и Отечество – Единая Россия" состоялся 1 декабря 2001 года. 24 декабря 2003 года переименована во Всероссийскую политическую партию "Единая Россия". Высшим выборным лицом партии является председатель партии, который избирается на съезде партии сроком на пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда. Председателем партии может быть избран гражданин Российской Федерации, не являющийся членом партии.С 2012 года председателем партии является заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев (президент России в 2008-2012 годах, председатель правительства России в 2012-2020 годах). Высший совет партии является органом, определяющим стратегию развития партии, содействующим выполнению программы и устава партии, укреплению авторитета и росту влияния партии в российском обществе.Председатель Высшего совета партии – Борис Грызлов. Руководящими органами партии являются Съезд партии, Генеральный совет.Высшим руководящим органом партии является Съезд. Съезд созывается, как правило, один раз в год.Генеральный совет является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами, избирается съездом партии сроком на пять лет тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда партии. Количественный состав Генерального совета устанавливается съездом партии и не может быть более 170 человек. Состав Генерального совета подлежит обновлению (ротации) Съездом партии не менее чем на 15% от его числа.Секретарь Генерального совета партии – Андрей Турчак. Структуру партии "Единая Россия" составляют региональные, местные и первичные отделения. Региональные отделения партии созданы во всех 85 субъектах РФ.Членами ЕР являются 2,3 миллиона человек.Партия имеет свои эмблему и флаг. Эмблема партии представляет собой композицию, в верхней части которой расположено стилизованное изображение развевающегося полотнища с полосами равной ширины белого, синего и красного цвета, символизирующего флаг Российской Федерации, окаймляющего с правой стороны стилизованное изображение в сочетании белого и синего цвета силуэта медведя, развернутого правым боком к зрителю, под которым по всей ширине изображения полотнища буквами одинакового размера синего цвета горизонтально в два ряда изображена надпись: ЕДИНАЯ РОССИЯ. При изображении эмблемы на темном фоне надпись – ЕДИНАЯ РОССИЯ – исполняется буквами белого цвета.Флаг партии представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. В центре флага располагается изображение эмблемы партии.Законотворческая работа "Единой России" на протяжении всего существования ее фракции была направлена на поддержку президента и правительства РФ.По итогам выборов 2003 года "Единая Россия" получила 37,57% голосов (120 мандатов), 103 человека были избраны по одномандатным округам. В начале работы созыва она сформировала конституционное большинство (304 депутата) за счет 55 "независимых депутатов", 17 депутатов от Национальной партии РФ, трех – "Союза правых сил" (СПС), двух – Аграрной партии России (АПР), двух – от "Родины", одного – от "Яблока" и одного от КПРФ.По итогам парламентских выборов в 2007 году "Единая Россия" получила 64,3% голосов, или 315 депутатских мест (конституционное большинство).На думских выборах 2011 года впервые в политической истории России формирование избирательного списка "Единой России" производилось на основании результатов предварительных (первичных) выборов, проводимых совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).По итогам выборов "Единая Россия" получила 49,3% (238 мандатов), при этом 25% мандатов получили беспартийные – члены ОНФ. По итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года, партия "Единая Россия" получила 54,2% голосов по пропорциональной системе (140 мест) и провела 203 кандидата в одномандатных округах. По итогам выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября 2021 года, "Единая Россия" сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата.Партия получила 49% голосов по пропорциональной системе (126 мандатов) и победила в 198 одномандатных округах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, справки, единая россия, россия
00:38 01.12.2021
 

Всероссийская политическая партия "Единая Россия"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев выступает на образовательном семинаре Высшей партийной школы партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев выступает на образовательном семинаре Высшей партийной школы партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"Единая Россия" (ЕР) – правящая политическая партия Российской Федерации, крупнейшая в стране.
Партия создана путем преобразования в политическую партию Общероссийской общественной организации "Союз "Единство" и "Отечество".
Учредительный съезд Всероссийской партии "Единство и Отечество – Единая Россия" состоялся 1 декабря 2001 года. 24 декабря 2003 года переименована во Всероссийскую политическую партию "Единая Россия".
Высшим выборным лицом партии является председатель партии, который избирается на съезде партии сроком на пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда. Председателем партии может быть избран гражданин Российской Федерации, не являющийся членом партии.
С 2012 года председателем партии является заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев (президент России в 2008-2012 годах, председатель правительства России в 2012-2020 годах).
Высший совет партии является органом, определяющим стратегию развития партии, содействующим выполнению программы и устава партии, укреплению авторитета и росту влияния партии в российском обществе.
Председатель Высшего совета партии – Борис Грызлов.
Руководящими органами партии являются Съезд партии, Генеральный совет.
Высшим руководящим органом партии является Съезд. Съезд созывается, как правило, один раз в год.
Генеральный совет является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами, избирается съездом партии сроком на пять лет тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда партии. Количественный состав Генерального совета устанавливается съездом партии и не может быть более 170 человек. Состав Генерального совета подлежит обновлению (ротации) Съездом партии не менее чем на 15% от его числа.
Секретарь Генерального совета партии – Андрей Турчак.
Структуру партии "Единая Россия" составляют региональные, местные и первичные отделения. Региональные отделения партии созданы во всех 85 субъектах РФ.
Членами ЕР являются 2,3 миллиона человек.
Партия имеет свои эмблему и флаг. Эмблема партии представляет собой композицию, в верхней части которой расположено стилизованное изображение развевающегося полотнища с полосами равной ширины белого, синего и красного цвета, символизирующего флаг Российской Федерации, окаймляющего с правой стороны стилизованное изображение в сочетании белого и синего цвета силуэта медведя, развернутого правым боком к зрителю, под которым по всей ширине изображения полотнища буквами одинакового размера синего цвета горизонтально в два ряда изображена надпись: ЕДИНАЯ РОССИЯ. При изображении эмблемы на темном фоне надпись – ЕДИНАЯ РОССИЯ – исполняется буквами белого цвета.
Флаг партии представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. В центре флага располагается изображение эмблемы партии.
Законотворческая работа "Единой России" на протяжении всего существования ее фракции была направлена на поддержку президента и правительства РФ.
По итогам выборов 2003 года "Единая Россия" получила 37,57% голосов (120 мандатов), 103 человека были избраны по одномандатным округам. В начале работы созыва она сформировала конституционное большинство (304 депутата) за счет 55 "независимых депутатов", 17 депутатов от Национальной партии РФ, трех – "Союза правых сил" (СПС), двух – Аграрной партии России (АПР), двух – от "Родины", одного – от "Яблока" и одного от КПРФ.
По итогам парламентских выборов в 2007 году "Единая Россия" получила 64,3% голосов, или 315 депутатских мест (конституционное большинство).
На думских выборах 2011 года впервые в политической истории России формирование избирательного списка "Единой России" производилось на основании результатов предварительных (первичных) выборов, проводимых совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).
По итогам выборов "Единая Россия" получила 49,3% (238 мандатов), при этом 25% мандатов получили беспартийные – члены ОНФ.
По итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года, партия "Единая Россия" получила 54,2% голосов по пропорциональной системе (140 мест) и провела 203 кандидата в одномандатных округах.
По итогам выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября 2021 года, "Единая Россия" сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата.
Партия получила 49% голосов по пропорциональной системе (126 мандатов) и победила в 198 одномандатных округах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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