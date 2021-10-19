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Путин пообщается с главой фракции ЕР в Госдуме Васильевым
Путин пообщается с главой фракции ЕР в Госдуме Васильевым - РИА Новости, 19.10.2021
Путин пообщается с главой фракции ЕР в Госдуме Васильевым
Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается по видеосвязи с главой думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:03
2021-10-19T13:03
2021-10-19T13:11
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается по видеосвязи с главой думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что во второй половине дня президент продолжит серию встреч, серию бесед с руководителями парламентских фракций, "Единая Россия", Васильев сегодня будет на видеосвязи с президентом", - сказал Песков журналистам во вторник.По итогам выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября, "Единая Россия" сумела сохранить конституционное большинство, получив 324 мандата. КПРФ выиграла 57 мест, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/edinorosy-1753567607.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, владимир васильев, россия
13:03 19.10.2021 (обновлено: 13:11 19.10.2021)
Путин пообщается с главой фракции ЕР в Госдуме Васильевым
Путин в режиме видеосвязи пообщается с главой фракции ЕР в Госдуме Васильевым