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Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявили в ОАЭ

Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявили в ОАЭ - РИА Новости, 01.12.2021

Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявили в ОАЭ

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в ОАЭ, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на минздрав страны. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:14

2021-12-01T22:14

2021-12-01T22:27

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в ОАЭ, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на минздрав страны."Министерство здравоохранения объявило, что зарегистрировано первое заражение штаммом "омикрон" у африканской женщины, приехавшей (в ОАЭ - ред.) из африканского государства через одно из арабских государств", - говорится в сообщении агентства.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.

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в мире, оаэ, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса