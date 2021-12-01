https://ria.ru/20211201/omikron-1761710297.html

Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ

Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ - РИА Новости, 01.12.2021

Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ

Запреты на перелеты не остановят распространение нового штамма COVID-19, заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:26

в мире

юар

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg

ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Запреты на перелеты не остановят распространение нового штамма COVID-19, заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям Жуад Маджур."Запреты на перелеты не остановят распространение нового штамма COVID-19", - сказал Маджур на брифинге.По его словам, именно поэтому ВОЗ призывает страны вводить взвешенные ограничительные меры, основанные на имеющихся данных, а не "наказывать" страны, которые сообщили о выявлении нового штамма.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/omikron-1761675007.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса