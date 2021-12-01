https://ria.ru/20211201/omikron-1761710297.html
Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ
Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ - РИА Новости, 01.12.2021
Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ
Запреты на перелеты не остановят распространение нового штамма COVID-19, заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:01
2021-12-01T19:01
2021-12-01T19:26
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Запреты на перелеты не остановят распространение нового штамма COVID-19, заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям Жуад Маджур."Запреты на перелеты не остановят распространение нового штамма COVID-19", - сказал Маджур на брифинге.По его словам, именно поэтому ВОЗ призывает страны вводить взвешенные ограничительные меры, основанные на имеющихся данных, а не "наказывать" страны, которые сообщили о выявлении нового штамма.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/omikron-1761675007.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c0a2abcd0cae06a00a5fcc6abb9da55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
19:01 01.12.2021 (обновлено: 19:26 01.12.2021)
Запреты на перелеты не остановят распространение "омикрона", считают в ВОЗ
Эксперт ВОЗ Маджур: запреты на перелеты не остановят распространение штамма "омикрон"