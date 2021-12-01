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Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой
Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой - РИА Новости, 01.12.2021
Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой
Врачи не наблюдают у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" ничего особенного по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта",... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:15
2021-12-01T17:15
2021-12-01T17:15
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Врачи не наблюдают у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" ничего особенного по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта", единственное заметное различие отмечается в том, что при новом штамме заболевание протекает в более легкой форме, заявил вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква."Мы не наблюдаем ничего особенного помимо того, что мы видели со штаммом "дельта". (В случаях со штаммом "омикрон") мы наблюдаем более молодых пациентов и видим более легкие случаи", - приводит телеканал CNN слова Мзуквы.Медик также отметил, что около 90% госпитализированных не прививались от коронавируса. По его словам, даже в провинции, где наблюдается больше всего случаев заражения новым штаммом, госпитализированных не так много. Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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в мире, юар, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой
Южноафриканский врач Мзуква: пациенты с омикрон-штаммом болеют COVID легче, чем с дельтой