https://ria.ru/20211201/omikron-1761684540.html

Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой

Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой - РИА Новости, 01.12.2021

Врач в ЮАР рассказал об отличиях у пациентов с омикрон-штаммом и дельтой

Врачи не наблюдают у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" ничего особенного по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта",... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:15

2021-12-01T17:15

2021-12-01T17:15

распространение коронавируса

в мире

юар

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Врачи не наблюдают у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" ничего особенного по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта", единственное заметное различие отмечается в том, что при новом штамме заболевание протекает в более легкой форме, заявил вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква."Мы не наблюдаем ничего особенного помимо того, что мы видели со штаммом "дельта". (В случаях со штаммом "омикрон") мы наблюдаем более молодых пациентов и видим более легкие случаи", - приводит телеканал CNN слова Мзуквы.Медик также отметил, что около 90% госпитализированных не прививались от коронавируса. По его словам, даже в провинции, где наблюдается больше всего случаев заражения новым штаммом, госпитализированных не так много. Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, юар, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса