https://ria.ru/20211201/omikron-1761656506.html

В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам

В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам - РИА Новости, 01.12.2021

В Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммам

Адаптация к новым штаммам вакцин от COVID-19, одобренных для использования в Евросоюзе, займет порядка 100 дней, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:14

2021-12-01T15:14

2021-12-01T15:14

в мире

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Адаптация к новым штаммам вакцин от COVID-19, одобренных для использования в Евросоюзе, займет порядка 100 дней, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Если сложится ситуация, когда мы будем видеть, что (штамм) "омикрон" полностью не отвечает на вакцинацию, то существуют меры... Есть возможность адаптировать вакцины, ученые говорят, что на это нужно около 100 дней", - сказала она.Глава Еврокомиссии напомнила, что ученым необходимо 2-3 недели, чтобы изучить новый вариант "омикрон".

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761650585.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса