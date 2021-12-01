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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/omikron-1761633798.html
В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса
В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса
Вопроса, придет ли в Россию новый штамм коронавируса "омикрон", не существует, речь идет о том, когда он придет в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:42
2021-12-01T13:48
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вопроса, придет ли в Россию новый штамм коронавируса "омикрон", не существует, речь идет о том, когда он придет в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вопроса, скажем так, если "омикрон" придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о прогнозах по распространению штамма "омикрон".ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:42 01.12.2021 (обновлено: 13:48 01.12.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса

Пресс-секретарь Песков: прогноз по ситуации с омикрон-штаммом в России никто дать не может

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вопроса, придет ли в Россию новый штамм коронавируса "омикрон", не существует, речь идет о том, когда он придет в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вопроса, скажем так, если "омикрон" придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о прогнозах по распространению штамма "омикрон".
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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