https://ria.ru/20211201/omikron-1761633798.html

В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса

В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Кремле ответили на вопрос, придет ли в Россию омикрон-штамм коронавируса

Вопроса, придет ли в Россию новый штамм коронавируса "омикрон", не существует, речь идет о том, когда он придет в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:42

2021-12-01T13:42

2021-12-01T13:48

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вопроса, придет ли в Россию новый штамм коронавируса "омикрон", не существует, речь идет о том, когда он придет в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вопроса, скажем так, если "омикрон" придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о прогнозах по распространению штамма "омикрон".ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По данным организации, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.В ЕС на сегодня подтверждены более сорока случаев заражения штаммом "омикрон", при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен опасный штамм.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса