https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html

Назван главный признак заражения новым штаммом коронавируса

Биолог назвала главный признак заражения "омикроном" - РИА Новости, 01.12.2021

Назван главный признак заражения новым штаммом коронавируса

Заражение штаммом коронавируса "омикрон" зачастую проявляется в виде "чудовищной" усталости. Об этом в своем Telegram-канале рассказала профессор Школы... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:00

2021-12-01T12:00

2021-12-01T12:00

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дельта-штамм коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" зачастую проявляется в виде "чудовищной" усталости. Об этом в своем Telegram-канале рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.По ее словам, вероятность появления таких привычных симптомов, как кашель, насморк и отсутствие обоняния, при "омикроне" снижается, тогда как на смену им приходит упадок сил.Эксперт не исключила, что новый штамм коронавируса, может не поддаваться действию антител.Тем не менее вариант "дельта" может заблокировать "омикрон", либо новый штамм "сдуется сам по себе", пока доберется до России, отметила она.В заключении специалист добавила, что вакцина и средства индивидуальной защиты не теряют эффективности перед лицом нового варианта вируса.ОмикронВ ноябре ученые обнаружили в Ботсване и ЮАР штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом для заражения клеток.По мнению экспертов, большинство изменений в геноме SARS-CoV-2 свидетельствуют о высокой трансмиссивности этого варианта и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, однако окончательные выводы делать преждевременно. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. ЕС и другие страны, включая Россию, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса