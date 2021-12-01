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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html
Назван главный признак заражения новым штаммом коронавируса
Биолог назвала главный признак заражения "омикроном" - РИА Новости, 01.12.2021
Назван главный признак заражения новым штаммом коронавируса
Заражение штаммом коронавируса "омикрон" зачастую проявляется в виде "чудовищной" усталости. Об этом в своем Telegram-канале рассказала профессор Школы... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:00
2021-12-01T12:00
распространение коронавируса
общество
воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анча баранова
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" зачастую проявляется в виде "чудовищной" усталости. Об этом в своем Telegram-канале рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.По ее словам, вероятность появления таких привычных симптомов, как кашель, насморк и отсутствие обоняния, при "омикроне" снижается, тогда как на смену им приходит упадок сил.Эксперт не исключила, что новый штамм коронавируса, может не поддаваться действию антител.Тем не менее вариант "дельта" может заблокировать "омикрон", либо новый штамм "сдуется сам по себе", пока доберется до России, отметила она.В заключении специалист добавила, что вакцина и средства индивидуальной защиты не теряют эффективности перед лицом нового варианта вируса.ОмикронВ ноябре ученые обнаружили в Ботсване и ЮАР штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом для заражения клеток.По мнению экспертов, большинство изменений в геноме SARS-CoV-2 свидетельствуют о высокой трансмиссивности этого варианта и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, однако окончательные выводы делать преждевременно. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. ЕС и другие страны, включая Россию, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
12:00 01.12.2021
 
Биолог назвала главный признак заражения "омикроном"

Биолог Баранова: сильная усталость может быть признаком заражения штаммом "омикрон"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" зачастую проявляется в виде "чудовищной" усталости. Об этом в своем Telegram-канале рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
По ее словам, вероятность появления таких привычных симптомов, как кашель, насморк и отсутствие обоняния, при "омикроне" снижается, тогда как на смену им приходит упадок сил.
Эксперт не исключила, что новый штамм коронавируса, может не поддаваться действию антител.
Тем не менее вариант "дельта" может заблокировать "омикрон", либо новый штамм "сдуется сам по себе", пока доберется до России, отметила она.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
В заключении специалист добавила, что вакцина и средства индивидуальной защиты не теряют эффективности перед лицом нового варианта вируса.

Омикрон

В ноябре ученые обнаружили в Ботсване и ЮАР штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом для заражения клеток.
По мнению экспертов, большинство изменений в геноме SARS-CoV-2 свидетельствуют о высокой трансмиссивности этого варианта и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых, однако окончательные выводы делать преждевременно. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. ЕС и другие страны, включая Россию, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнча БарановаДельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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