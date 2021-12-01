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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html
Новые симптомы "омикрона"
Названы новые симптомы штамма омикрон - РИА Новости, 01.12.2021
Новые симптомы "омикрона"
Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй рассказал о симптомах у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Его слова приводит агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:21
2021-12-01T10:32
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
португалия
евросоюз
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй рассказал о симптомах у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Его слова приводит агентство Bloomberg.В частности, медик заявил, что заболевание пока что проявляется в очень легкой форме, но что-либо утверждать еще рано."Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели", — рассказал Пиллэй.Ранее медассоциация ЮАР назвала главным симптомом омикрон-штамма сильную усталость. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.ОмикронВ двадцатых числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Как пишут СМИ, в ЮАР насчитывается около сотни инфицированных новым штаммом. Выявили заболевших и в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах и других странах, все эти случаи завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761502851.html
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в мире, ботсвана, юар, португалия, евросоюз, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
07:21 01.12.2021 (обновлено: 10:32 01.12.2021)
 
Названы новые симптомы штамма омикрон

Врач из ЮАР Пиллэй заявил, что у заразившихся "омикроном" проявляются симптомы гриппа

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй рассказал о симптомах у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Его слова приводит агентство Bloomberg.
В частности, медик заявил, что заболевание пока что проявляется в очень легкой форме, но что-либо утверждать еще рано.
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"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели", — рассказал Пиллэй.
Ранее медассоциация ЮАР назвала главным симптомом омикрон-штамма сильную усталость. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

Омикрон

В двадцатых числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Как пишут СМИ, в ЮАР насчитывается около сотни инфицированных новым штаммом. Выявили заболевших и в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах и других странах, все эти случаи завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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