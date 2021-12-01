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Онищенко призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"
Онищенко призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон" - РИА Новости, 01.12.2021
Онищенко призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"
Поводов для паники из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" нет, данные о его особой опасности отсутствуют, заявил РИА Новости заслуженный врач... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:58
2021-12-01T03:58
2021-12-01T06:11
распространение коронавируса
в мире
геннадий онищенко
российская академия наук
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поводов для паники из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" нет, данные о его особой опасности отсутствуют, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко."Паниковать не надо", - сказал он, отметив, что по данным Всемирной организации здравоохранения, "омикрон" является более заразным, но это происходит со всеми новыми вариантами вируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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03:58 01.12.2021 (обновлено: 06:11 01.12.2021)
Онищенко призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"
Врач-эпидемиолог и академик РАН Онищенко призвал не паниковать из-за штамма "омикрон"