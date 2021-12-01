https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19

Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19

В мире пристально следят за распространением новой линии коронавируса. "Омикрон" впервые выявили в Ботсване, больше всего изолятов получили в ЮАР. Есть завозные РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:00

2021-12-01T08:00

2021-12-01T11:48

наука

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биология

генетика

коронавирус covid-19

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дельта-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В мире пристально следят за распространением новой линии коронавируса. "Омикрон" впервые выявили в Ботсване, больше всего изолятов получили в ЮАР. Есть завозные случаи в Гонконге, Канаде, Израиле, Австралии и нескольких странах Европы, в понедельник в Шотландии и Германии подтвердили местные заражения. В России штамм пока не фиксировали. Что известно о его свойствах, симптомах и тяжести заболевания — в материале РИА Новости.Какие мутации у омикрон-штаммаЭтот вариант SARS-CoV-2 обнаружили 22 ноября ученые из Центра инноваций и реагирования на эпидемии ЮАР совместно с частными лабораториями. Первые расшифрованные образцы загрузили в публичную базу GISAID, где сразу нашли похожий изолят в Гонконге у пациента, прибывшего из Южной Африки. Геном вируса содержал более шестидесяти мутаций, 32 из них — в спайк-белке. Именно это привлекло внимание специалистов.Спайк-белок, или белок-шип, расположен на поверхности вирусной частицы. С его помощью патоген проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. Важно и то, что белок-шип вызывает иммунный ответ организма — на него нацелены все существующие вакцины. Это ключевая часть коронавируса, за изменениями которой пристально следят генетики.SARS-CoV-2 легко заражает людей, недаром он вызвал пандемию. Вершиной его эволюции считают "дельту" с рекордной скоростью распространения. Однако неродственному гипермутанту никто не удивился.ВОЗ в считанные дни присвоила ему идентификационный номер B.1.1.529, выделила в отдельную линию — "омикрон" — и внесла в список вызывающих озабоченность вариантов.Большинство изменений в "омикроне" уже известны ученым. К примеру, делеция, то есть выпадение аминокислот, в позиции 69 и 70 есть у альфа- и эта-линий. И несколько мутаций в участке, где закодированы "ножницы" для разрезания белка-шипа на две пептидные цепи (фуриновый сайт). Две замены — Q498R и N501Y— помогают связываться с мембраной клетки. Все это потенциально увеличивает заразность.Также есть мутации, которые теоретически помогают вирусу уходить от врожденного иммунитета и ускоряют его размножение внутри клетки, что ведет к большей вирусной нагрузке в организме зараженного.Распространенность омикрон-штаммаБольшинство случаев "омикрона" выявляют в провинции ЮАР Гаутенг. Причем он почти вытеснил "дельту": на него приходится 76 процентов исследованных образцов. Власти, однако, предупреждают, что в ноябре расшифровывали мало геномов, поэтому в ближайшее время результат изменится.Сейчас в ЮАР ожидают четвертую волну COVID-19. Заболеваемость растет. Так, 29 ноября зафиксировали 2273 инфицированных. Примерно десять процентов всех ПЦР-тестов положительные. Виновен ли в этом новый штамм, неясно.В больницах все больше пациентов с тяжелой формой. Есть прорывные инфекции, госпитализируют и детей. Пока 25 летальных исходов в сутки. Одно из объяснений — смертность всегда отстает от уровня госпитализации на две-три недели. Кроме того, ЮАР летом пережила мощную волну дельта-штамма, и, возможно, срабатывает перекрестный иммунитет переболевших.Омикрон-штамм уже есть в Гонконге, Австралии, Канаде, Израиле, некоторых странах ЕС, в основном среди туристов, вернувшихся из стран Южной Африки. В Голландии в пятницу выявили 13 инфицированных из прилетевших (61 человек) в Амстердам. В понедельник о первых случаях сообщили власти Испании, Франции и Японии.В Саксонии (Германия), где сейчас вспышка ковида, новый вариант нашли у 39-летнего мужчины, не бывавшего за рубежом и не контактировавшего с приезжими. Также шесть местных заражений "омикроном" обнаружили в Шотландии. Значит, штамм какое-то время циркулирует внутри этих стран.Откуда взялся новый гипермутантМесто и время возникновения B.1.1.529 пока не установили, однако проследить его эволюцию — вопрос времени. Согласно рабочей гипотезе, столько мутаций штамм мог приобрести в организме человека с иммунодефицитом.Известно, что инфекция месяцами не покидает организм человека с ослабленным иммунитетом, не встречая отпора. Например, в июле российские ученые рассказали о пациентке, в крови которой возбудитель ковида циркулировал 318 дней. За такое время вирус свободно эволюционирует, и, если пациента не изолировали, заражение практически неизбежно.ЮАР — лидер по ВИЧ-инфицированным. "Неудивительно, что новый вариант обнаружили в Южной Африке", — заявил исполнительный директор Национального института инфекционных болезней (NICD) Адриан Рурен. Год назад там же появилась линия "бета".Вакцинолог, профессор Витватерсрандского университета Шабир Мади предлагает не спешить с выводами. На вебинаре, проведенном в понедельник местным изданием Mail&Guardian, он обратил внимание на завозной случай "омикрона" в Бельгии у туристки, которая вернулась из Египта и юг Африки не посещала. "То, что его обнаружили в Ботсване и ЮАР, не значит, что он появился именно там", — отметил ученый.Как выявляют омикрон-штаммВсе варианты коронавируса обнаруживают исключительно ПЦР-тестами, которые берут у пациентов при визите к врачу. Либо при регулярном скрининге, например, сотрудников организации или пассажиров в аэропортах.Коммерческие диагностические наборы для массового применения настроены на уже известные штаммы. Новые разновидности они пропускают. Но есть исключения. Некоторые тест-системы определяют три генетических маркера коронавируса, и если они вдруг не видят спайк-белок, то, возможно, перед нами что-то новое. Так например выявили "альфу", у которой в спайк-белке есть делеция 69/70. Она же помогла обнаружить "омикрон". Впрочем, для окончательных выводов нужно секвенировать полный геном или отдельные его участки — генотипировать.Антигенные экспресс-тесты не выявляют линию, в том числе "омикрон". Они только показывают, заражен человек или нет.Как передается омикрон-штамм и какие симптомы вызываетО свойствах нового штамма ученые пока не говорят ничего определенного. Лишь предполагают на основе других вариантов изменения генома и лабораторных экспериментов.Судя по предварительным данным, "омикрон" распространяется довольно быстро. Если в октябре в провинции Гаутенг доминировала "дельта", то в ноябре ее сменил гипермутант. "Только его и находят. Технически это может значить, что он в пять раз более заразен. Но не везде будет так: нужно учитывать, что в ЮАР значительная доля иммунного к "дельте" населения", — сообщал 25 ноября генетик из США Дмитрий Прусс. Он даже подумал, что столь резкий подъем нового штамма — лабораторная ошибка. Но раз "омикрон" видят обычные коммерческие ПЦР-тесты, значит, он реален.Если волна COVID-19 в ЮАР продолжит нарастать теми же темпами, к концу недели там будет до десяти тысяч заражений в день. Это в несколько раз меньше, чем в предыдущую вспышку, вызванную "дельтой".Заболевают молодые здоровые люди, которые часто контактируют друг с другом, студенты. Есть прорывные инфекции у вакцинированных. У всех легкая форма, необычных симптомов нет, говорится на сайте NICD. Что хуже, как пишут местные СМИ, — в больницу попадают дети.В общем, ясности пока нет. На ключевые вопросы: насколько штамм заразен, патогенен, способен ускользать от вакцин — мы получим ответ через несколько недель.Насколько эффективны вакцины от нового вариантаПоскольку у "омикрона" есть сходство с предыдущими штаммами, вакцины будут работать, утверждает сайт NICD.В ЮАР применяют препараты Pfizer и Janssen. Последний — это, по сути, первый компонент "Спутника V". Пока нет оснований полагать, что эта вакцина менее эффективна. Однако нужно выждать недели три-четыре, чтобы сказать точнее."Главная цель иммунизации — снизить риск тяжелой формы COVID-19 и смерти", — считает вакцинолог Мади. Он отмечает, что в первую очередь нужно безотлагательно привиться тем, кто еще этого не сделал, а остальным ревакцинироваться. Особенно важно это для групп риска, пожилых и сотрудников системы здравоохранения, которые каждый день контактируют с тяжелыми больными. По словам ученого, лучше сначала пройти полный курс, то есть получить обе дозы. Ревакцинироваться можно любым препаратом.Между тем в Центре Гамалеи сообщили, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" защитят от омикрон-штамма. Если понадобится, там подготовят специальную версию за 45 дней.Как реагирует мир на угрозу распространения нового штаммаГермания, Великобритания, Чехия, Россия и еще несколько стран временно запретили въезд гражданам шести южноафриканских стран, включая ЮАР. Некоторые, например, Израиль, вообще прекратили с ними авиасообщение. Кроме того, там разрешили отслеживать мобильные телефоны зараженных "омикроном".В целом меры прежние: рекомендуют носить маски, соблюдать дистанцию и личную гигиену. Власти всех уровней призывают активнее вакцинироваться и ревакцинироваться.В Великобритании, где лишь недавно сбили волну "дельты", усиливают ограничения в школах, поскольку именно среди детей вирус передается особенно активно. Теперь требование носить маски за пределами класса распространяется на всех старше семи лет.Что предпринимают в ЮАР для сдерживания омикрон-штаммаУ себя в стране ученые, открывшие "омикрон", подверглись критике за слишком быстрое обнародование данных, сообщает Mail&Guardian. В результате в мире, испугавшись мутанта, отказались от полетов в Африку, что больно бьет по экономике. Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал это решение и призвал не препятствовать туризму."Его выступление предельно адекватно отражает ситуацию. О вирусе пока мало что известно. Устраивать панику из-за каждого нового штамма, не узнав его свойства, мне кажется чересчур", — говорит биолог Алексей Оскольский, преподаватель кафедры ботаники и биотехнологии растений Университета Йоханнесбурга.В обращении к нации Рамафоса попросил активнее прививаться. Недостатка в препаратах нет. Между тем вакцинировалось менее трети населения.Оскольский не связывает это с антипрививочными настроениями. "Среди тех, с кем общаюсь, нет противников вакцинации, тем более что она бесплатная. Решительно все мои знакомые здесь привиты. Люди стоят на пунктах в очередях", — уточняет ученый. По его словам, власти неплохо справляются с пандемией, хотя сперва была задержка с поступлением вакцин. Прививки людям моложе 70 лет доступны только с августа.Горожане в целом соблюдают меры предосторожности, хотя в последнее время люди расслабились, поскольку волна прошла. "Без маски неприлично появляться на публике. Тем самым ты демонстрируешь неуважение к окружающим", — поясняет биолог. В то же время, отмечает он, в ЮАР колоссальное имущественное и социальное расслоение. Современная медицина доступна далеко не всем, кроме того, по традиции очень многие обращаются к народным целителям сангомам, а не к врачам.Речь о локдауне сейчас не идет. По словам профессора Мади, такие жесткие меры нужно вводить точечно, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Пока достаточно тех ограничений, которые есть.В стране высока доля иммунного к "дельте" населения, тех, у кого, помимо антительной, есть Т-клеточная защита, добавляет Мади. Большого числа тяжелых случаев ковида он не ожидает.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/omikron-1761496028.html

https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761467721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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