https://ria.ru/20211201/migranty-1761700187.html

Среди организаторов доставки мигрантов были и россияне, заявил Лукашенко

Среди организаторов доставки мигрантов были и россияне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021

Среди организаторов доставки мигрантов были и россияне, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что среди организаторов доставки ближневосточных мигрантов к белорусской границе были... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:13

2021-12-01T18:13

2021-12-01T18:13

в мире

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что среди организаторов доставки ближневосточных мигрантов к белорусской границе были россияне, включая чеченцев."Эти люди (беженцы - ред.) нанимают частников, 350 километров - 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но, здесь работали проводники из России, и спасибо чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток", - сказал он.По словам Лукашенко, они помогали людям в Белоруссии попасть на границу и "возможно, преодолевать" ее."Каждый день идут сообщения: украинцы, немцы, поляки, латыши и два только россиянина там, на территории Польши, всего два, из сотен уже, которые забирали за деньги, 3-4 тысячи долларов стоило, от границы в Германию перевезти. Вот и возили. То есть, это четко организованный транзит, начиная с Ирака, - допустим, курды, сирийцы, иранцы, - и до границы с Германией. Четко организованы", - сказал президент Белоруссии.Он также напомнил, что Евросоюз разорвал договор о реадмиссии с Белоруссией. "Я прямо заявил, ну что же, вы разорвали этот договор, вы перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами. Ваши проблемы, но я вам, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы", - сказал Лукашенко.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html

https://ria.ru/20210823/migranty-1746892221.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии