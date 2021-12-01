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Этот простой совет спасет вас от инсульта
Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина - РИА Новости, 01.12.2021
Этот простой совет спасет вас от инсульта
Стресс может привести к избытку "опасного" холестерина. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на слова врача Тимоти Легга. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:13
2021-12-01T23:13
в мире
здоровье - общество
холестерин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стресс может привести к избытку "опасного" холестерина. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на слова врача Тимоти Легга.По словам эксперта, стресс запускает сложные химические процессы в организме. Когда человек нервничает, то в теле выделяется гормон кортизол и адреналин, что в свою очередь провоцирует выделение жиров триглицеридов.Это основной источник энергии организма, объясняется в тексте. Однако их переизбыток ведет к формированию "вредного" холестерина.В борьбе с волнением медик рекомендовал заниматься спортом для освобождения серотонина и дофамина и придерживаться здорового питания. Включение в рацион таких продуктов, как бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад, поможет снизить уровень беспокойства.Врачи предупреждают, высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
https://ria.ru/20211117/vinograd-1759504614.html
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96
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в мире, здоровье - общество, холестерин
23:13 01.12.2021
 
Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина

Daily Express: стресс может сказаться на уровне холестерина в крови

© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Fotolia / lenetsnikolai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стресс может привести к избытку "опасного" холестерина. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на слова врача Тимоти Легга.
По словам эксперта, стресс запускает сложные химические процессы в организме. Когда человек нервничает, то в теле выделяется гормон кортизол и адреналин, что в свою очередь провоцирует выделение жиров триглицеридов.
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Это основной источник энергии организма, объясняется в тексте. Однако их переизбыток ведет к формированию "вредного" холестерина.
В борьбе с волнением медик рекомендовал заниматься спортом для освобождения серотонина и дофамина и придерживаться здорового питания. Включение в рацион таких продуктов, как бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад, поможет снизить уровень беспокойства.
Врачи предупреждают, высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
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В миреЗдоровье - Обществохолестерин
 
 
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