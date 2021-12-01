Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211201/dorogi-1761685797.html
В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог
В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог - РИА Новости, 01.12.2021
В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог
В Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтированы почти 200 километров региональных РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:20
2021-12-01T17:20
ленинградская область
тихвинский район
тосненский район
тихвин
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40725/09/407250919_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_bbf688524f3cb330ed1645db2379a093.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтированы почти 200 километров региональных трасс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в общей сложности, работы прошли более чем на 20 адресах. Так, "Ленавтодор" обновил наиболее загруженные магистрали Всеволожского и Ломоносовского районов. Речь, в частности, идет о Колтушском шоссе — от Мяглово до Всеволожска, Староприозерском шоссе — от Петербурга до Дранишников, Гостилицком шоссе — от кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга до деревни Порожки, Красносельском шоссе — от Виллозей до Вайялово и Краснофлотское шоссе от КАДа до конца Большой Ижоры.Ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.Кроме того, особое внимание уделяется обустройству павильонов для ожидания автобусов: теперь на них делаются специальные пандусы для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20211129/lenoblast-1761237410.html
тихвинский район
тосненский район
тихвин
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40725/09/407250919_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_50b3fb7afb0e227585ddafe0fef51048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихвинский район, тосненский район, тихвин, ленинградская область
17:20 01.12.2021
 

В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтированы почти 200 километров региональных трасс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в общей сложности, работы прошли более чем на 20 адресах. Так, "Ленавтодор" обновил наиболее загруженные магистрали Всеволожского и Ломоносовского районов. Речь, в частности, идет о Колтушском шоссе — от Мяглово до Всеволожска, Староприозерском шоссе — от Петербурга до Дранишников, Гостилицком шоссе — от кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга до деревни Порожки, Красносельском шоссе — от Виллозей до Вайялово и Краснофлотское шоссе от КАДа до конца Большой Ижоры.
Ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.
"Дорожники используют технологии, продлевающие срок службы покрытия: используется усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Его состав подбирается индивидуально под каждую магистраль, с учетом климатических особенностей и нагрузочный параметров", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, особое внимание уделяется обустройству павильонов для ожидания автобусов: теперь на них делаются специальные пандусы для маломобильных граждан.
"Основа ремонтной программы — наша постоянная обратная связь с жителям на встречах и в социальных сетях. Важно слышать и понимать просьбы автомобилистов, и именно тогда программа ремонтов областных магистралей становится подлинно народной", — сказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
Сергей Харлашкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 12:01Ленинградская область
Дорожники Ленобласти повели итоги года
 
Ленинградская областьТихвинский районТосненский районТихвинЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении