В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтированы почти 200 километров региональных трасс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в общей сложности, работы прошли более чем на 20 адресах. Так, "Ленавтодор" обновил наиболее загруженные магистрали Всеволожского и Ломоносовского районов. Речь, в частности, идет о Колтушском шоссе — от Мяглово до Всеволожска, Староприозерском шоссе — от Петербурга до Дранишников, Гостилицком шоссе — от кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга до деревни Порожки, Красносельском шоссе — от Виллозей до Вайялово и Краснофлотское шоссе от КАДа до конца Большой Ижоры.
Ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.
"Дорожники используют технологии, продлевающие срок службы покрытия: используется усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Его состав подбирается индивидуально под каждую магистраль, с учетом климатических особенностей и нагрузочный параметров", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, особое внимание уделяется обустройству павильонов для ожидания автобусов: теперь на них делаются специальные пандусы для маломобильных граждан.
"Основа ремонтной программы — наша постоянная обратная связь с жителям на встречах и в социальных сетях. Важно слышать и понимать просьбы автомобилистов, и именно тогда программа ремонтов областных магистралей становится подлинно народной", — сказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
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