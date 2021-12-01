https://ria.ru/20211201/dorogi-1761685797.html

В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог

В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог - РИА Новости, 01.12.2021

В Ленобласти в 2021 году отремонтировали почти 200 километров дорог

В Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтированы почти 200 километров региональных РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:20

2021-12-01T17:20

2021-12-01T17:20

ленинградская область

тихвинский район

тосненский район

тихвин

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтированы почти 200 километров региональных трасс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в общей сложности, работы прошли более чем на 20 адресах. Так, "Ленавтодор" обновил наиболее загруженные магистрали Всеволожского и Ломоносовского районов. Речь, в частности, идет о Колтушском шоссе — от Мяглово до Всеволожска, Староприозерском шоссе — от Петербурга до Дранишников, Гостилицком шоссе — от кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга до деревни Порожки, Красносельском шоссе — от Виллозей до Вайялово и Краснофлотское шоссе от КАДа до конца Большой Ижоры.Ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.Кроме того, особое внимание уделяется обустройству павильонов для ожидания автобусов: теперь на них делаются специальные пандусы для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20211129/lenoblast-1761237410.html

тихвинский район

тосненский район

тихвин

ленинградская область

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тихвинский район, тосненский район, тихвин, ленинградская область