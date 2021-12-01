https://ria.ru/20211201/aviasoobschenie-1761558670.html

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами - РИА Новости, 01.12.2021

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:15

2021-12-01T00:15

2021-12-01T00:15

общество

монголия

бразилия

аргентина

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.Согласно сообщению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с 1 декабря принято решение возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: с Бангладеш по маршруту Москва - Дакка (2 рейса в неделю); с Монголией по маршрутам Москва - Улан-Батор (3 рейса в неделю), Улан-Удэ - Улан-Батор (1 рейс в неделю), Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор (по 1 рейсу в неделю).Также возобновляется авиасообщение с Бразилией по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю); с Коста-Рикой по маршруту Москва - Сан-Хосе (2 рейса в неделю); с Аргентиной по маршруту Москва - Буэнос-Айрес (2 рейса в неделю).Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном. Так, итальянское направление расширено за счет полетов по маршруту Жуковский - Рим с частотой 2 рейса в неделю.Со среды количество регулярных рейсов в Азербайджан по маршруту Москва - Баку вырастет до 14 в неделю. Из других аэропортов РФ, откуда возобновлены международные полеты, можно будет выполнять рейсы в Баку до 2 раз в неделю на каждом маршруте. Самолеты смогут летать из Москвы в Хошимин и Нячанг с частотой 2 раза в неделю на каждом маршруте. Также можно будет полететь из аэропорта Жуковский в Бишкек, из всех пунктов России, откуда возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи).Полеты в Казахстан прирастут за счет маршрутов из Жуковского в Нур-Султан, Алма-Ату, из Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод в Нур-Султан. Также будут доступны рейсы в Алма-Ату из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы. Рейсы в Актобе будут совершаться из Москвы, Петербурга, Казани, в Петропавловск из Петербурга, в Актау из Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.Также будут выполняться полеты в Атырау из Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, в Усть-Каменогорск из Москвы и в Караганду из Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20211109/aviasoobschenie-1758146604.html

монголия

бразилия

аргентина

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, монголия, бразилия, аргентина, россия