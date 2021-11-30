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Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20211130/vystupleniya-1761405168.html
Как научить детей выступать публично и с удовольствием
Как научить детей выступать публично и с удовольствием - РИА Новости, 30.11.2021
Как научить детей выступать публично и с удовольствием
Застенчивость на публике может быть природной предрасположенностью человека, а может быть детской травмой (которую порой наносят дома). Что ни в коем случае нельзя делать родителям, чтобы не закрыть ребенку путь к выступлениям на публике? Как помочь раскрыть свои способности?
2021-11-30T11:00
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это надолго
общество
дети
сн_образование
детские вопросы
социальный навигатор
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Как научить детей выступать публично и с удовольствием
Застенчивость на публике может быть природной предрасположенностью человека, а может быть детской травмой (которую порой наносят дома). Что ни в коем случае нельзя делать родителям, чтобы не закрыть ребенку путь к выступлениям на публике? Как помочь раскрыть свои способности?
audio/mpeg
Как научить детей выступать публично и с удовольствием
Застенчивость на публике может быть природной предрасположенностью человека, а может быть детской травмой (которую порой наносят дома). Что ни в коем случае нельзя делать родителям, чтобы не закрыть ребенку путь к выступлениям на публике? Как помочь раскрыть свои способности?
audio/mpeg
Что могут сделать родители, чтобы раскрыть в ребенке оратора рассказывают директор по коммуникациям медиа-группы "Россия сегодня" Петр Лидов, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог, член Федерации психологов образования России Юлия Челышева и бизнес-тренер по коммуникации и ораторскому искусству, профессиональный спикер Сергей Жаров.01:50 Нужно ли подталкивать стеснительного ребенка к публичным выступлениям?03:50 "Страх публичных выступлений – не обязательно детская травма, это может быть чертой характера ребенка"05:50 "Люди больше всего боятся ситуаций, в которых их потенциально оценивают"09:45 "Главное в публичных выступлениях – это опыт, эмоции и умение говорить о том, что тебе важно"12:00 Ребенок боится выступать. Как ему помочь?16:50 Помогает ли видео в развитии навыка публичных выступлений?20:40 "Коммуникация – это акт взаимной любви. Когда ты очень любишь аудиторию, а она очень любит тебя"21:20 "Мы должны создавать ту среду, в которой ребенок будет получать удовольствие от публичных выступлений"23:40 Как правильно "разбирать полеты"?25:50 Лайфхаки и упражнения27:50 "Всегда давайте ребенку право на ошибку"Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, дети, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 30.11.2021 (обновлено: 11:15 30.11.2021)
 

Как научить детей выступать публично и с удовольствием

Это надолго
Как научить детей выступать публично и с удовольствием
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
Застенчивость на публике может быть природной предрасположенностью человека, а может быть детской травмой (которую порой наносят дома). Что ни в коем случае нельзя делать родителям, чтобы не закрыть ребенку путь к выступлениям на публике? Как помочь раскрыть свои способности?
Что могут сделать родители, чтобы раскрыть в ребенке оратора рассказывают директор по коммуникациям медиа-группы "Россия сегодня" Петр Лидов, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог, член Федерации психологов образования России Юлия Челышева и бизнес-тренер по коммуникации и ораторскому искусству, профессиональный спикер Сергей Жаров.
01:50 Нужно ли подталкивать стеснительного ребенка к публичным выступлениям?
03:50 "Страх публичных выступлений – не обязательно детская травма, это может быть чертой характера ребенка"
05:50 "Люди больше всего боятся ситуаций, в которых их потенциально оценивают"
09:45 "Главное в публичных выступлениях – это опыт, эмоции и умение говорить о том, что тебе важно"
12:00 Ребенок боится выступать. Как ему помочь?
16:50 Помогает ли видео в развитии навыка публичных выступлений?
20:40 "Коммуникация – это акт взаимной любви. Когда ты очень любишь аудиторию, а она очень любит тебя"
21:20 "Мы должны создавать ту среду, в которой ребенок будет получать удовольствие от публичных выступлений"
23:40 Как правильно "разбирать полеты"?
25:50 Лайфхаки и упражнения
27:50 "Всегда давайте ребенку право на ошибку"
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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