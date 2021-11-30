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В ФРГ заявили о готовности к диалогу с Россией по деэскалации на Украине
В ФРГ заявили о готовности к диалогу с Россией по деэскалации на Украине - РИА Новости, 30.11.2021
В ФРГ заявили о готовности к диалогу с Россией по деэскалации на Украине
Двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:55
2021-11-30T11:55
в мире
украина
германия
мид германии
хайко маас
ситуация на украине
россия
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины, заявил, что стороны конфликта - Киев, с одной стороны, и представители самопровозглашенных республик, с другой.Маас вылетает в Ригу на встречу министров иностранных дел стран НАТО и в Стокгольм - на Совет министров ОБСЕ.&nbsp;"Как на нашей встрече министров иностранных дел стран НАТО сегодня в Риге, так и на предстоящем Совете министров ОБСЕ в Стокгольме, ситуация в Украине и вокруг нее будет самой важной темой наших переговоров и дискуссий в свете последних событий. Военные действия России на границе с Украиной вызывают у нас серьезную озабоченность. Растущее количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и создание препятствий для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не способствуют разрядке в ситуации, а совсем наоборот",&nbsp; - утверждает Маас.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.По словам Мааса, стороны переговоров намерены направить сигнал властям РФ о том, что "НАТО неуклонно поддерживает Украину, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению"."России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии. Поэтому сейчас тем более важно предпринять честные и устойчивые шаги по деэскалации, которые могут быть предприняты только путем переговоров. Не устаю подчеркивать, что двери в такие переговоры остаются открытыми для России", - сказал Маас.Министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить "угрозы" со стороны России, миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса. Как заявил накануне встречи генсек Йенс Столтенберг, среди угроз в сфере безопасности особое беспокойство союзников вызывает "необычное" усиление военной активности России у границ с Украиной. При этом, по словам генсека, альянс готов к диалогу с Россией, включая Совет Россия-НАТО, и продолжит придерживаться в отношении Москвы двойственного подхода, сочетающего сдерживание и открытость к взаимодействию.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Ожидается, что министры продолжат обсуждать в Риге и положения новой разрабатываемой стратегической концепции альянса на ближайшие десять лет. Этот документ, который должен прийти на смену устаревшей концепции НАТО от 2010 года, будет официально принят следующим летом на саммите в Мадриде. Он, как предполагается, будет отражать все современные угрозы, которые видит перед собой Североатлантический блок, включая космос, киберпространство, усиление Китая, изменение отношений с Россией и другие.По словам врио главы МИД ФРГ, в Риге министры займутся "среднесрочным подведением итогов" в вопросе о разработке новой стратегической концепции НАТО.
https://ria.ru/20211127/granitsa-1761045043.html
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в мире, украина, германия, мид германии, хайко маас, ситуация на украине, россия
11:55 30.11.2021
 
В ФРГ заявили о готовности к диалогу с Россией по деэскалации на Украине

Врио главы МИД ФРГ Маас: двери для диалога по деэскалации на Украине открыты для России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России, заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины, заявил, что стороны конфликта - Киев, с одной стороны, и представители самопровозглашенных республик, с другой.
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Маас вылетает в Ригу на встречу министров иностранных дел стран НАТО и в Стокгольм - на Совет министров ОБСЕ.
 "Как на нашей встрече министров иностранных дел стран НАТО сегодня в Риге, так и на предстоящем Совете министров ОБСЕ в Стокгольме, ситуация в Украине и вокруг нее будет самой важной темой наших переговоров и дискуссий в свете последних событий. Военные действия России на границе с Украиной вызывают у нас серьезную озабоченность. Растущее количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и создание препятствий для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не способствуют разрядке в ситуации, а совсем наоборот",  - утверждает Маас.
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Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
По словам Мааса, стороны переговоров намерены направить сигнал властям РФ о том, что "НАТО неуклонно поддерживает Украину, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению".
"России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии. Поэтому сейчас тем более важно предпринять честные и устойчивые шаги по деэскалации, которые могут быть предприняты только путем переговоров. Не устаю подчеркивать, что двери в такие переговоры остаются открытыми для России", - сказал Маас.
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Министры иностранных дел стран НАТО соберутся 30 ноября и 1 декабря в Риге, чтобы обсудить "угрозы" со стороны России, миграционный кризис у границ Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, а также другие современные вызовы и новую стратегическую концепцию альянса. Как заявил накануне встречи генсек Йенс Столтенберг, среди угроз в сфере безопасности особое беспокойство союзников вызывает "необычное" усиление военной активности России у границ с Украиной. При этом, по словам генсека, альянс готов к диалогу с Россией, включая Совет Россия-НАТО, и продолжит придерживаться в отношении Москвы двойственного подхода, сочетающего сдерживание и открытость к взаимодействию.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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Ожидается, что министры продолжат обсуждать в Риге и положения новой разрабатываемой стратегической концепции альянса на ближайшие десять лет. Этот документ, который должен прийти на смену устаревшей концепции НАТО от 2010 года, будет официально принят следующим летом на саммите в Мадриде. Он, как предполагается, будет отражать все современные угрозы, которые видит перед собой Североатлантический блок, включая космос, киберпространство, усиление Китая, изменение отношений с Россией и другие.
По словам врио главы МИД ФРГ, в Риге министры займутся "среднесрочным подведением итогов" в вопросе о разработке новой стратегической концепции НАТО.
 
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