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Туризм
https://ria.ru/20211130/turisty-1761522289.html
Ростуризм оценил число российских туристов в ЮАР
Ростуризм оценил число российских туристов в ЮАР - РИА Новости, 30.11.2021
Ростуризм оценил число российских туристов в ЮАР
Организованных российских туристов в ЮАР сейчас нет, однако в стране находится, по меньшей мере, 500 самостоятельных путешественников, генконсульство РФ сейчас... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:35
2021-11-30T18:53
туризм
lufthansa
юар
европа
кейптаун
воз
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
коронавирусы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Организованных российских туристов в ЮАР сейчас нет, однако в стране находится, по меньшей мере, 500 самостоятельных путешественников, генконсульство РФ сейчас прорабатывает с западными авиакомпаниями допуск россиян на самолеты для их возвращения на родину через Европу, сообщили в среду в пресс-службе Ростуризма."По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится, по меньшей мере, 500 россиян", - сообщили журналистам в ведомстве."Кроме того, сотрудники генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из ЮАР продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways", - добавили в ведомстве.В Ростуризме также сообщили, что на сайте штабтуризм.рф запустили онлайн-форму для сбора обращений от российских туристов, которые находятся в ЮАР. "Специалисты Ростуризма оперативно рассматривают все обращения, поступающие в ведомство, и в случае необходимости подключают коллег из других профильных ведомств", - пояснили в пресс-службе."При этом далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Поэтому Ростуризм рекомендует находящимся в ЮАР российским туристам сообщить о себе в посольство России с целью получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации", - уточнили в Ростуризме.Коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва, по данным Ростуризма, состоится 3 декабря при поддержке посольства России в ЮАР, генерального консульства России в Кейптауне и авиакомпании Ethiopian Airlines. Генконсульство ведет формирование списка желающих лететь этим рейсом.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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lufthansa , юар, европа, кейптаун, воз, федеральное агентство по туризму (ростуризм), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, москва, ethiopian airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
18:35 30.11.2021 (обновлено: 18:53 30.11.2021)
 
Ростуризм оценил число российских туристов в ЮАР

Ростуризм: организованных туристов в ЮАР нет, но есть 500 самостоятельных путешественников

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Организованных российских туристов в ЮАР сейчас нет, однако в стране находится, по меньшей мере, 500 самостоятельных путешественников, генконсульство РФ сейчас прорабатывает с западными авиакомпаниями допуск россиян на самолеты для их возвращения на родину через Европу, сообщили в среду в пресс-службе Ростуризма.
"По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится, по меньшей мере, 500 россиян", - сообщили журналистам в ведомстве.
"Кроме того, сотрудники генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из ЮАР продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways", - добавили в ведомстве.
В Ростуризме также сообщили, что на сайте штабтуризм.рф запустили онлайн-форму для сбора обращений от российских туристов, которые находятся в ЮАР. "Специалисты Ростуризма оперативно рассматривают все обращения, поступающие в ведомство, и в случае необходимости подключают коллег из других профильных ведомств", - пояснили в пресс-службе.
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"При этом далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Поэтому Ростуризм рекомендует находящимся в ЮАР российским туристам сообщить о себе в посольство России с целью получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации", - уточнили в Ростуризме.
Коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва, по данным Ростуризма, состоится 3 декабря при поддержке посольства России в ЮАР, генерального консульства России в Кейптауне и авиакомпании Ethiopian Airlines. Генконсульство ведет формирование списка желающих лететь этим рейсом.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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