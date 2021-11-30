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Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США, заявили в Совфеде
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 30.11.2021
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США, заявили в Совфеде
Россия привет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку своих дипломатов из США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:57
2021-11-30T11:57
2021-11-30T12:49
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия привет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку своих дипломатов из США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов", - сказал он.При этом Джабаров подчеркнул, что подобные недружественные шаги США приводят к стагнации российско-американских отношений и могут завести их в тупик.Как отметил сенатор, такое решение Госдепа совсем не улучшает отношений России и США и ложится в антироссийскую канву всего американского истеблишмента, включая конгресс."Весь истеблишмент в США настроен крайне негативно в отношении России", - заявил он, отметив, что тем самым США умышленно создают основания для осложнения отношений с нашей страной.Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к "большему паритету", ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД РФ.Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом их выдворении.
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в мире, сша, россия
11:57 30.11.2021 (обновлено: 12:49 30.11.2021)
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров: Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов из США
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Россия привет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку своих дипломатов из США
, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров
.
"То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов", - сказал он.
При этом Джабаров подчеркнул, что подобные недружественные шаги США приводят к стагнации российско-американских отношений и могут завести их в тупик.
Как отметил сенатор, такое решение Госдепа совсем не улучшает отношений России и США и ложится в антироссийскую канву всего американского истеблишмента, включая конгресс.
"Весь истеблишмент в США настроен крайне негативно в отношении России", - заявил он, отметив, что тем самым США умышленно создают основания для осложнения отношений с нашей страной.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к "большему паритету", ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД РФ.
Посол России в США Анатолий Антонов
ранее заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом их выдворении.