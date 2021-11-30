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Туризм
https://ria.ru/20211130/restorany-1761443348.html
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве - РИА Новости, 30.11.2021
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве
В июле в Москве состоится церемония награждения престижного ресторанного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на официальном сайте мэра города. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:11
2021-11-30T17:34
туризм
новости - туризм
еда
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сингапур (страна)
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В июле в Москве состоится церемония награждения престижного ресторанного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на официальном сайте мэра города."Предполагается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших", — отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина."Вместе с приходом Michelin это значит, что Москва стала одной из главных гастрономических столиц мира. Нас признали члены элитного кулинарного клуба", — уверен главный редактор издательского дома "Гастроном" Андрей Захарин, который до недавнего времени был председателем Академии World's 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии. По его словам, на международном уровне это влияет на поток иностранных гостей, так как дает им ответ на вопрос, куда пойти в первую очередь. Кроме того, участие в авторитетных рейтингах привлекает инвесторов.Вместе с церемонией награждения в Москве с 16 по 20 июля пройдет пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высокой кухни.В 2021 году The World’s 50 Best Restaurants прошел в Антверпене. Обычно премию принимал Лондон, проводилась она также в Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре.The World’s 50 Best Restaurants — международный рейтинг ресторанов, который обновляется ежегодно и существует с 2001 года. В отличие от Michelin, где оценка дается после визита анонимного критика, этот список составляют на основе опроса шеф-поваров, рестораторов и критиков по всему миру. Так что попасть в него может любое заведение, причем неважно, где оно находится и насколько оно большое. Жюри вправе отметить даже локальное авторское кафе. В The World’s 50 Best Restaurants уже несколько лет входят и российские рестораны. Так, в 2021-м году White Rabbit занял 25-е место, Twins Garden — 30-е. Напомним, другой престижный гид, Michelin, был презентован в октябре 2021 года в "Зарядье". Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в знаменитом красном путеводителе. Всего в нем упомянуты 69 заведений, двум из них – Twins Garden и ARTEST – инспекторы раздали по две звезды.
https://ria.ru/20211015/michelin-1754745130.html
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новости - туризм, еда, антверпен, сингапур (страна), москва, снг, наталья сергунина, зарядье, рестораны, еда - туризм, стиль жизни, гастрономия
14:11 30.11.2021 (обновлено: 17:34 30.11.2021)
 
Премию The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в Москве

Премия The World’s 50 Best Restaurants впервые пройдет в Москве в июле 2022

© Фото : предоставлено пресс-службой ресторана ARTESTПерепелка
Перепелка - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ресторана ARTEST
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В июле в Москве состоится церемония награждения престижного ресторанного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants, сообщается на официальном сайте мэра города.
"Предполагается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших", — отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Вместе с приходом Michelin это значит, что Москва стала одной из главных гастрономических столиц мира. Нас признали члены элитного кулинарного клуба", — уверен главный редактор издательского дома "Гастроном" Андрей Захарин, который до недавнего времени был председателем Академии World's 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии.
По его словам, на международном уровне это влияет на поток иностранных гостей, так как дает им ответ на вопрос, куда пойти в первую очередь. Кроме того, участие в авторитетных рейтингах привлекает инвесторов.
Вместе с церемонией награждения в Москве с 16 по 20 июля пройдет пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высокой кухни.
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В 2021 году The World’s 50 Best Restaurants прошел в Антверпене. Обычно премию принимал Лондон, проводилась она также в Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре.
The World’s 50 Best Restaurants — международный рейтинг ресторанов, который обновляется ежегодно и существует с 2001 года. В отличие от Michelin, где оценка дается после визита анонимного критика, этот список составляют на основе опроса шеф-поваров, рестораторов и критиков по всему миру. Так что попасть в него может любое заведение, причем неважно, где оно находится и насколько оно большое. Жюри вправе отметить даже локальное авторское кафе.
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В The World’s 50 Best Restaurants уже несколько лет входят и российские рестораны. Так, в 2021-м году White Rabbit занял 25-е место, Twins Garden — 30-е.
Напомним, другой престижный гид, Michelin, был презентован в октябре 2021 года в "Зарядье". Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в знаменитом красном путеводителе. Всего в нем упомянуты 69 заведений, двум из них – Twins Garden и ARTEST – инспекторы раздали по две звезды.
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