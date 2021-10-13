https://ria.ru/20211013/michelin-1754403957.html

Эксперты рассказали, что даст России приход гида Michelin в Москву

Эксперты рассказали, что даст России приход гида Michelin в Москву - РИА Новости, 13.10.2021

Эксперты рассказали, что даст России приход гида Michelin в Москву

Появление в Москве ресторанов, отмеченных звездами Michelin, обеспечит им взрывную популярность и станет дополнительным стимулом для развития этого бизнеса, а... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:19

2021-10-13T16:19

2021-10-13T16:19

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Появление в Москве ресторанов, отмеченных звездами Michelin, обеспечит им взрывную популярность и станет дополнительным стимулом для развития этого бизнеса, а туристы со всего мира смогут заново открыть для себя гастрономическую Россию, сообщили РИА Новости эксперты.Первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября в "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."C появлением в Москве первых мишленовских ресторанов гастрономические туристы со всего мира откроют для себя Россию", — считает бренд-шеф Spaten Haus Grand, обладатель звезды Michelin Дэвид Кикиллус."Безусловно, приход гида Michelin — знаковое событие для столичного ресторанного рынка", — соглашается управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков."Думаю, в Москве очень много таких достойных заведений, а еще рассчитываю, что это будет первая объективная и честная премия", — сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.Он отметил, что в Москве есть рестораны с большим количеством посетителей, где, несмотря на широкую известность, "сильно хромает" качество. Путеводитель Michelin — наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира, выпускается с 1900 года. Процесс отбора заведений строго конфиденциален. Эксперты гида путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом кафе и ресторане.

https://ria.ru/20211006/restorany-1753297825.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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