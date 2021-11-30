ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам
ВОЗ призвала избегать поездок лиц, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗона сдачи тестов на Covid-19 в зоне прилета в аэропорту Ханеда в Токио
ЦЮРИХ, 30 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует воздержаться от путешествий людям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или рак, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в связи с выявлением омикрон-штамма коронавируса.
"Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку", - говорится в заявлении ВОЗ.
В организации также напомнили, что путешественникам необходимо проявлять бдительность в отношении признаков и симптомов коронавируса, делать прививки и соблюдать защитные меры вне зависимости от их статуса вакцинации.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что омикрон по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.