https://ria.ru/20211130/rekomendatsii-1761551330.html

ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам

ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам - РИА Новости, 30.11.2021

ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует воздержаться от путешествий людям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими заболеваниями, такими... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T22:04

2021-11-30T22:04

2021-11-30T22:04

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЦЮРИХ, 30 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует воздержаться от путешествий людям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или рак, говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в связи с выявлением омикрон-штамма коронавируса."Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку", - говорится в заявлении ВОЗ.В организации также напомнили, что путешественникам необходимо проявлять бдительность в отношении признаков и симптомов коронавируса, делать прививки и соблюдать защитные меры вне зависимости от их статуса вакцинации.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что омикрон по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса