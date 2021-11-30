https://ria.ru/20211130/osteokhondroz-1761512304.html

Болезнь офисных работников: как лечить остеохондроз - рекомендации врачей

Шейный остеохондроз: симптомы, лечение, суть и причины

Болезнь офисных работников: как лечить остеохондроз - рекомендации врачей

Шейный остеохондроз — это заболевание шейного отдела позвоночника. Как избавиться от боли, устранить симптомы и найти причины болезни, а также советы врачей по... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:13

2021-11-30T18:13

2021-11-30T18:13

здоровье

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позвоночник

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шейный остеохондроз — это заболевание шейного отдела позвоночника. Как избавиться от боли, устранить симптомы и найти причины болезни, а также советы врачей по лечению остеохондроза — в материале РИА Новости.Шейный остеохондрозПод шейным остеохондрозом принято понимать дистрофическое поражение межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника."На сегодняшний день термин "остеохондроз" в своем классическом понимании устарел. Сейчас болевые синдромы позвоночника подразделяются на специфические (возникшие вследствие первичного заболевания, такого как опухоль, инфекция и др.) и неспецифические, которые подразумевают поражение скелетно-мышечного аппарата позвоночника", — рассказал Константин Махинов, врач-невролог Европейского медицинского центра."С развитием медицины становится понятно, что источником дискомфорта и боли в шее могут быть различные анатомические образования и, соответственно, для успешного лечения необходим максимально точный и детальный диагноз ", — добавил Игорь Антонов, врач-анестезиолог-реаниматолог, руководитель Клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА.ПричиныНекоторые причины заболевания перечисляет доктор медицинских наук, профессор ММУ, почетный профессор Монгольского университета, врач невролог, педиатр Ен Джун Чой:"Основная причина — неправильная нагрузка на шейный отдел. Чаще всего человек долго находится в статическом положении, когда мышцы шеи напряжены (смотрит в монитор, книгу). В этом случае питание к мышцам и связкам плохо поступает, возникают зажимы, а шея начинает болеть. Первичная тянущая боль часто является первым симптомом заболевания, которая впоследствии приводит к протрузии", — объяснил врач-невролог клинической больницы им. В.В. Виноградова Петр Соков.Эксперт добавил, что на Западе боль в шейном отделе называют неспецифической, если не доказано обратное, если не выявлены поражения корешков или питающих сосудов. Там связывают ее, как правило, со спазмом мышц, окружающих шейный отдел позвоночника. Длительное мышечное напряжение способствует формированию мышечного спазма вокруг шейного отдела позвоночного столба. Спазм ограничивает подвижность в фасеточных (межпозвонковых) суставах, а это создает условия для повышенной нагрузки на межпозвонковый диск.“Среди первично обратившихся за помощью с болью в шее в 90 % случаев она связана с мышечным спазмом. Это понимание раскрывает больше возможностей для помощи этой категории людей”, — говорит Марк Леонтьев."Если игнорировать заболевание, оно может спровоцировать сильнейшие мигрени, частичную потерю слуха, вегетативные дисфункции и развитие межпозвоночных грыж. Поэтому оставлять его без внимания и надеяться на лучшее не стоит", — отметил Михаил Худовеков, главный врач клиники “Тибет” в Санкт-Петербурге.Для распознавания первичных причин разработана система “красных флажков”, наличие которых указывает на необходимость дообследования.СимптомыПоначалу заболевание проявляет себя болями в районе затылка, шеи, головокружениями, перепадами артериального давления, головными болями, хрустом позвонков шеи при повороте головы. В дальнейшем при прогрессировании и отсутствии лечения развиваются специфические для остеохондроза синдромы.К ним относятся:"Наш организм дает нам сигналы, когда с ним что-то не в порядке. Если в шейном отделе есть проблемы, то человек будет чувствовать тянущую боль в этой области. Игнорирование проблемы может привести к онемению в руках", — предупреждает Петр Соков.Французский невролог и мануальный терапевт Ж. Велне указывает на такие симптомы как предобморочное состояние, шум в ушах, боли в затылке и в области лопаток, нарушение памяти, боли в горле и многие другие.При обнаружении первых симптомов остеохондроза необходимо обратиться к неврологу, особенно это важно в тех случаях, о которых рассказывает Марк Леонтьев:“Существуют настораживающие признаки, которые показывают, что проблема не в мышцах, а в других структурах, и без врача не обойтись. Эти признаки необходимо знать как врачам, так и специалистам по движению. Признаки поражения корешков, опухолевого или воспалительного процесса в позвонках, дисках, межпозвонковых суставах. Прежде всего, насторожить должен возраст: стойкая боль не характерна для детей до 15 лет, у взрослых людей после 50-55 лет преобладает, прежде всего, онконастороженность. Также к врачу следует обратиться, если боль в шейном отделе появилась после травмы, если она нарастает и беспокоит в положении лежа, сочетается с подъёмом температуры или появилась после онкологического заболевания”.СиндромыПри прогрессировании заболевания развиваются специфические для остеохондроза синдромы. О них рассказала Нэя Георгиева, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24".Вертебральный синдромХарактеризуется болями при повороте шеи, ограничением подвижности шеи, головными болями.Корешковый синдромПроявляется при поражении корешков нервов шейного отдела позвоночника. Симптоматика различна: боль, онемение в затылке, онемение кончика языка, боли в области ключицы, затруднение при глотании, боли и дискомфорт в лопатках и предплечье, онемение и дискомфорт в кончиках пальцев.Синдром позвоночной артерииГоворит о нарушении мозгового кровообращения. Проявляется головной болью по типу мигрени, проблемами со зрением, скачками давления, ощущением шума в ушах, рвотой и тошнотой, головокружениями вплоть до потери сознания.Кардиальный синдромЗатрагивает работу сердца и ​имитирует симптоматику стенокардии, поэтому пациенты очень пугаются, когда у них появляются такие симптомы. Характеризуется приступами тахикардии (учащение сердцебиения), болями в грудной клетке, слабостью, одышкой.СтадииЕн Джун Чой называет следующие стадии заболевания:"Общепринятого стадирования остеохондроза нет. Раньше в больницах его классифицировали по периодам, но это устаревшая система. В настоящее время указывают на дегенеративно-дистрофическое заболевание диска (ДДЗП), уточняя, по какому типу протекает заболевание: остеохондроз, спондилоартроз, спондилез, артроз полулунных суставов, протрузии, узлы Шморля. По результатам исследования лучевой диагностики врач указывает на дегенеративное изменение конкретного межпозвоночного диска", — уточнил Сергей Филиппов.ДиагностикаЗаболевание диагностируют при помощи магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и рентгеновского снимка."Золотой стандарт в диагностике шейного остеохондроза – МРТ-исследование. На МРТ можно хорошо рассмотреть костные структуры, грыжи диска, оценить их размеры. При нарушении общего кровотока и симптомах позвоночной артерии проводят УЗИ брахиоцефальных артерий", — объяснила Нэя Георгиева."Диагноз ставится на основе жалоб, анамнеза и оценки неврологического статуса. Из инструментальных методов классическим является рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами", — добавляет Ислам Шахабов, кандидат медицинских наук, главный врач Медицинского центра "Коопвнешторг" в Москве.Лечение шейного остеохондрозаПо словам доктора Ен Джун Чой, лечение шейного остеохондроза должно быть комплексным и включать в себя медикаментозное, мануальную терапию, массажи, физиопроцедуры, лечебную гимнастику.МедикаментозноеВключает в себя прием противовоспалительных препаратов, назначаемых врачом в зависимости от рисков развития нежелательных реакций."В случае неэффективности нестероидных противовоспалительных средств возможно применение интервенционных методов: инъекционной терапии, часто именуемой "блокадой". В этом случае проводится локальная доставка к месту воспаления противовоспалительного препарата (гормонального и анестетика). Существует несколько видов инъекций. Есть поверхностные, которые допустимо проводить по анатомическим ориентирам, однако все чаще применяются методы визуализационного контроля, для поверхностных – это УЗИ-контроль, а есть и глубокие инъекции, которые требует уже рентген-контроля", – рассказал Константин Махинов.НемедикаментозноеПо словам Нэи Георгиевой, немедикаментозное лечение включает в себя использование мазей с нестероидными противовоспалительными компонентами, прием препаратов-миорелаксантов для снижения тонуса мускулатуры, хондропротекторов – для питания хрящевой ткани, витаминов группы В. Вне обострения можно проводить различные физиотерапевтические процедуры, массажи.Подробнее о немедикаментозных способах лечения шейного остеохондроза рассказывает Александра Пурига, кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог, физиотерапевт, руководитель направления укрепления здоровья и продвижения здорового образа жизни в компании "СИБУР":Эффективность лечения остеохондроза повышается при использовании сразу нескольких видов физиотерапии:Также очень важен массаж, он улучшает питание тканей, усиливает кровообращение и лимфоток, но имеет свои противопоказания (туберкулезный спондилит, наличие опухолей и метастазов). Массаж помогает уменьшить локальное уплотнение мышц, размягчить соединительно-тканные гелиакические изменения кожного покрова.В начале курса процедура проходит довольно болезненно, но при ежедневных сеансах боли проходят на четвертый-пятый день. Шейный остеохондроз – это показание к назначению массажа в подострой и даже острой стадии, в таком случае первые сеансы должны быть щадящими и направленными на облегчение болевого синдрома.Цель массажа шеи – добиться полного расслабления мышц спины, поэтому массаж проводится в положении лежа на столе. Если боли отдают в плечо, то после проработки мышц головы и шеи прорабатывают мышцы плеча и рук.Детензор-терапия или вытяжение позвоночника под весом собственного тела также применяется при лечении шейного остеохондроза. Для этого используется специальный матрас или мат с системой наклона ребер. Пациент находится в комфортной позе, во время процедуры происходит эффективная разгрузка позвоночника.Ультрафиолетовое облучение считается дополнительным методом лечения, способствующим обмену кальция и витамина Д, что имеет особое значение для людей, получающих глюкокортикоидные в качестве терапии. Этот метод восстанавливает соотношение в крови кальцитонина и паратирина, благодаря чему улучшается усвоение кальция и укрепляется костная ткань.Выбор метода зависит от причин и симптомов заболевания. При сильных болях лучше сочетать синусоидальные и модулированные динамические токи в комбинации с магнитотерапией и дарсонвализацией, если первичен сосудистый фактор – то предпочтителен метод магнитотерапии.Поскольку препараты и физиопроцедуры купируют воспаление, то стоит выяснить причину перегрузки тех или иных структур шейного отдела. У офисных работников наиболее часто провокатором является неудобное положение тела при нахождении на рабочем месте. Если удается предположить причину, врач может дать несколько советов по оптимизации рабочего (эргономического) пространства.ХирургическоеХирургическое лечение показано при наличии компрессии нервных структур, нервно-сосудистых конфликтов с выраженными клиническими явлениями.Операции проводятся для иссечения межпозвоночных грыж, фасеточных суставов, дужек позвонка, а также для расширения межпозвонкового или так называемого фораминального отверстия, если к этим манипуляциям есть показания.ОсложненияК осложнениям можно отнести:"Если вовремя не начать лечение и запустить заболевание, это может привести к таким осложнениям как обмороки, снижение зрения и слуха, атрофии мышц, параличам, нарушениям чувствительности", – предупреждает Нэя Георгиева.ПрофилактикаК профилактическим мерам относится здоровый образ жизни, правильное питание с разнообразным рационом, периодическая разминка при сидячей работе, использование ортопедических подушек.О правильной организации места для сна рассказывает Сергей Филиппов: оптимальным является положение тела, при котором естественные изгибы позвоночника сохраняются и нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности тела. Это положение на спине или на боку. Когда человек лежит на спине, позвоночник находится в расслабленном состоянии и не испытывает нагрузок.При шейном остеохондрозе нужно подобрать подушку таким образом, чтобы нижняя кромка подушки располагалась под головой. Другое решение — изменить положение головной секции на функциональной кровати, которая позволит приподнять голову с надплечьями на несколько градусов. Это снизит болезненность.Во время сна на боку нагрузка на позвоночник тоже равномерная. Обязательно стоит согнуть ноги, так смещается центр тяжести, нагрузка равномерно распределяется по бедру и боковой поверхности туловища. Если кровать слишком жесткая — вся нагрузка приходится на выступающие части тела. При мягкой тело "провисает", и позвоночник принимает положение, которое может показаться неудобным. Пожилым людям лучше выбирать матрасы, которые помогают избежать сдавливания, а также тем, кто привык спать на боку, например, с зональным или многоуровневым распределением веса”.

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здоровье, витамины, россия, позвоночник, витамин d, кальций