https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761507131.html

Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет

Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет - РИА Новости, 30.11.2021

Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет

Данных о том, что существующие вакцины будут неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", нет, заявил РИА Новости заслуженный врач России,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:49

2021-11-30T17:49

2021-11-30T17:49

распространение коронавируса

юар

геннадий онищенко

воз

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

вакцины

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Данных о том, что существующие вакцины будут неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", нет, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко."Сегодня нет данных о том, что новая версия вируса преодолевает иммунный барьер, который создан с помощью вакцины и перенесенной болезни... Поэтому наша с вами задача - продолжать только в более интенсивном варианте работу по вакцинации нашего населения. Чем быстрее мы создадим коллективный иммунитет, тем всё больше у нас будет уверенности, что не будут появляться новые версии коронавирусной инфекции", - сказал Онищенко.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761474498.html

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