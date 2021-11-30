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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761507131.html
Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет
Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет - РИА Новости, 30.11.2021
Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет
Данных о том, что существующие вакцины будут неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", нет, заявил РИА Новости заслуженный врач России,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:49
2021-11-30T17:49
распространение коронавируса
юар
геннадий онищенко
воз
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
вакцины
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Данных о том, что существующие вакцины будут неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", нет, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко."Сегодня нет данных о том, что новая версия вируса преодолевает иммунный барьер, который создан с помощью вакцины и перенесенной болезни... Поэтому наша с вами задача - продолжать только в более интенсивном варианте работу по вакцинации нашего населения. Чем быстрее мы создадим коллективный иммунитет, тем всё больше у нас будет уверенности, что не будут появляться новые версии коронавирусной инфекции", - сказал Онищенко.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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юар, геннадий онищенко, воз, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:49 30.11.2021
 
Онищенко заявил, что данных о неэффективности вакцин против "омикрона" нет

Врач-эпидемиолог Онищенко: данных о неэффективности вакцин против омикрон-штамма нет

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория вакцин и сывороток
Лаборатория вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Данных о том, что существующие вакцины будут неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", нет, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.
"Сегодня нет данных о том, что новая версия вируса преодолевает иммунный барьер, который создан с помощью вакцины и перенесенной болезни... Поэтому наша с вами задача - продолжать только в более интенсивном варианте работу по вакцинации нашего населения. Чем быстрее мы создадим коллективный иммунитет, тем всё больше у нас будет уверенности, что не будут появляться новые версии коронавирусной инфекции", - сказал Онищенко.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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Распространение коронавирусаЮАРГеннадий ОнищенкоВОЗРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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