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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/omikron-1761534108.html
В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом
В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021
В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом
Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:33
2021-11-30T19:33
распространение коронавируса
в мире
юар
глазго (город)
уэльс
шотландия
воз
борис джонсон
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен."Я могу подтвердить, что по состоянию на 17.00 (20.00 мск) вчерашнего дня в Шотландии выявлено 9 случаев заражения штаммом "омикрон", пять из которых - в графстве Ланаркшир и 4 - в Большом Глазго и Клайде (агломерация вокруг Глазго - ред.)", - сказала она, выступая в парламенте.По словам Стержден, никто из заболевших пока не нуждался в госпитализации и все они находятся на самоизоляции. При этом она добавила, что все 9 случаев заражения штаммом "омикрон" объединены общим частным мероприятием. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет выявлено больше случаев, связанных с этим мероприятием", - сказала она.Кроме того, Стерджен напомнила, что вместе с первым министром Уэльса направила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с предложением продлить карантин для всех прибывающих из-за границы до 8 дней, так как инкубационный период этого штамма, как правило, дольше двух дней.Глава Шотландии также обратилась с просьбой к населению работать из дома, если это возможно, а также проводить домашние тесты на коронавирус после нахождения в людных местах.Ранее Шотландия также внесла в "красный список" 10 стран Южной Африки: прибывающие из этих стран должны проходить централизованный карантин. Что касается пассажиров из других стран, то они должны сделать ПЦР-тест на второй день и оставаться в изоляции до получения результата.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761388428.html
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юар
глазго (город)
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в мире, юар, глазго (город), уэльс, шотландия, воз, борис джонсон, никола стерджен, коронавирус covid-19
19:33 30.11.2021
 
В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом

Первый министр Шотландии Стерджен подтвердил девять случаев заражения омикрон-штаммом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
"Я могу подтвердить, что по состоянию на 17.00 (20.00 мск) вчерашнего дня в Шотландии выявлено 9 случаев заражения штаммом "омикрон", пять из которых - в графстве Ланаркшир и 4 - в Большом Глазго и Клайде (агломерация вокруг Глазго - ред.)", - сказала она, выступая в парламенте.
По словам Стержден, никто из заболевших пока не нуждался в госпитализации и все они находятся на самоизоляции. При этом она добавила, что все 9 случаев заражения штаммом "омикрон" объединены общим частным мероприятием. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет выявлено больше случаев, связанных с этим мероприятием", - сказала она.
Кроме того, Стерджен напомнила, что вместе с первым министром Уэльса направила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с предложением продлить карантин для всех прибывающих из-за границы до 8 дней, так как инкубационный период этого штамма, как правило, дольше двух дней.
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Глава Шотландии также обратилась с просьбой к населению работать из дома, если это возможно, а также проводить домашние тесты на коронавирус после нахождения в людных местах.
Ранее Шотландия также внесла в "красный список" 10 стран Южной Африки: прибывающие из этих стран должны проходить централизованный карантин. Что касается пассажиров из других стран, то они должны сделать ПЦР-тест на второй день и оставаться в изоляции до получения результата.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРГлазго (город)УэльсШотландияВОЗБорис ДжонсонНикола СтердженКоронавирус COVID-19
 
 
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