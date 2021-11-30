https://ria.ru/20211130/omikron-1761534108.html

В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом

В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021

В Шотландии подтвердили девять случаев заражения омикрон-штаммом

Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:33

2021-11-30T19:33

2021-11-30T19:33

распространение коронавируса

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юар

глазго (город)

уэльс

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Власти Шотландии усиливают имеющиеся меры профилактики в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", но пока не вводят дополнительных ограничений, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен."Я могу подтвердить, что по состоянию на 17.00 (20.00 мск) вчерашнего дня в Шотландии выявлено 9 случаев заражения штаммом "омикрон", пять из которых - в графстве Ланаркшир и 4 - в Большом Глазго и Клайде (агломерация вокруг Глазго - ред.)", - сказала она, выступая в парламенте.По словам Стержден, никто из заболевших пока не нуждался в госпитализации и все они находятся на самоизоляции. При этом она добавила, что все 9 случаев заражения штаммом "омикрон" объединены общим частным мероприятием. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет выявлено больше случаев, связанных с этим мероприятием", - сказала она.Кроме того, Стерджен напомнила, что вместе с первым министром Уэльса направила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо с предложением продлить карантин для всех прибывающих из-за границы до 8 дней, так как инкубационный период этого штамма, как правило, дольше двух дней.Глава Шотландии также обратилась с просьбой к населению работать из дома, если это возможно, а также проводить домашние тесты на коронавирус после нахождения в людных местах.Ранее Шотландия также внесла в "красный список" 10 стран Южной Африки: прибывающие из этих стран должны проходить централизованный карантин. Что касается пассажиров из других стран, то они должны сделать ПЦР-тест на второй день и оставаться в изоляции до получения результата.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761388428.html

https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761387214.html

юар

глазго (город)

уэльс

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в мире, юар, глазго (город), уэльс, шотландия, воз, борис джонсон, никола стерджен, коронавирус covid-19