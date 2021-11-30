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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 - РИА Новости, 30.11.2021
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Ученые двух африканских стран — Ботсваны и ЮАР — заявили в ноябре о появлении нового варианта коронавируса SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:15
2021-11-30T11:15
2021-11-30T14:57
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Ученые двух африканских стран — Ботсваны и ЮАР — заявили в ноябре о появлении нового варианта коронавируса SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему наименование "омикрон" и отнесла к штаммам, "вызывающим беспокойство" (максимальная степень озабоченности ВОЗ).Главной особенностью открытого варианта являются многочисленные мутации, большая часть которых ранее не встречалась. По одной из гипотез, он сформировался в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом. Что известно про S-белок и особенности распространения омикрон-штамма — в инфографике Ria.ru.
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