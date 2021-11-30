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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/omikron-1761381398.html
На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021
На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Франции, в заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщил местный... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:07
2021-11-30T08:24
распространение коронавируса
в мире
реюньон
франция
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Франции, в заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщил местный исследователь Патрик Мавенги."Один из шести (выявленных возможных - ред.) случаев оказался положительным ... Я не хочу делать из этого тайну ... поэтому объявляю: случай положительный", - сказал специалист из Объединенной группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) в эфире телеканала Réunion la 1ere.По его словам, заразившийся - мужчина, которому более 50 лет. Известно, что он в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР и затем вернулся на Реюньон."Региональное управление здравоохранения региона (ARS) незамедлительно отреагировало, этот человек был изолирован, равно как и его окружение", - добавил доктор Мавенги.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html
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в мире, реюньон, франция, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
08:07 30.11.2021 (обновлено: 08:24 30.11.2021)
 
На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

На острове Реюньон во Франции подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

© AP Photo / Steven SenneТестирование косметики в лаборатории
Тестирование косметики в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Steven Senne
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Франции, в заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщил местный исследователь Патрик Мавенги.
"Один из шести (выявленных возможных - ред.) случаев оказался положительным ... Я не хочу делать из этого тайну ... поэтому объявляю: случай положительный", - сказал специалист из Объединенной группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) в эфире телеканала Réunion la 1ere.
По его словам, заразившийся - мужчина, которому более 50 лет. Известно, что он в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР и затем вернулся на Реюньон.
"Региональное управление здравоохранения региона (ARS) незамедлительно отреагировало, этот человек был изолирован, равно как и его окружение", - добавил доктор Мавенги.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
06:06Распространение коронавируса
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма "омикрон"
 
Распространение коронавирусаВ миреРеюньонФранцияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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