https://ria.ru/20211130/omikron-1761381398.html

На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021

На острове Реюньон подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Франции, в заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщил местный... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:07

2021-11-30T08:07

2021-11-30T08:24

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден во Франции, в заморском регионе Реюньон в Индийском океане, сообщил местный исследователь Патрик Мавенги."Один из шести (выявленных возможных - ред.) случаев оказался положительным ... Я не хочу делать из этого тайну ... поэтому объявляю: случай положительный", - сказал специалист из Объединенной группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) в эфире телеканала Réunion la 1ere.По его словам, заразившийся - мужчина, которому более 50 лет. Известно, что он в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР и затем вернулся на Реюньон."Региональное управление здравоохранения региона (ARS) незамедлительно отреагировало, этот человек был изолирован, равно как и его окружение", - добавил доктор Мавенги.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

реюньон

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в мире, реюньон, франция, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса