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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761522110.html
Названы последствия слияния двух штаммов коронавируса
Иммунолог объяснил, к чему приводит встреча двух штаммов коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Названы последствия слияния двух штаммов коронавируса
Пребывание двух штаммов коронавируса в одном организме может привести к появлению новых вариантов, рассказал Ura.ru генеральный директор... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:35
2021-11-30T20:46
распространение коронавируса
николай крючков
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пребывание двух штаммов коронавируса в одном организме может привести к появлению новых вариантов, рассказал Ura.ru генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков."Встреча двух штаммов — "дельты" и "омикрона" — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации", — сказал ученый.При этом он подчеркнул, что гибридные штаммы могут быть не столь опасными, но тем не менее они возникнут. Крючков добавил, что вероятность этого зависит от пути передачи появившейся мутации."Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то, естественно, встреча произойдет", — объяснил иммунолог.По его мнению, пока сложно сказать, как быстро "омикрон" вытеснит в России "дельту". Крючков добавил, что если будет сильное доминирование одного варианта над другим, то встреча двух штаммов маловероятна.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом. Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в ряде европейских стран, а также Гонконге, Израиле и Австралии. Все случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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николай крючков, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:35 30.11.2021 (обновлено: 20:46 30.11.2021)
 
Иммунолог объяснил, к чему приводит встреча двух штаммов коронавируса

Иммунолог Крючков: встреча двух штаммов коронавируса приведет к появлению гибрида

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пребывание двух штаммов коронавируса в одном организме может привести к появлению новых вариантов, рассказал Ura.ru генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Встреча двух штаммов — "дельты" и "омикрона" — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации", — сказал ученый.
При этом он подчеркнул, что гибридные штаммы могут быть не столь опасными, но тем не менее они возникнут. Крючков добавил, что вероятность этого зависит от пути передачи появившейся мутации.
"Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то, естественно, встреча произойдет", — объяснил иммунолог.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
По его мнению, пока сложно сказать, как быстро "омикрон" вытеснит в России "дельту". Крючков добавил, что если будет сильное доминирование одного варианта над другим, то встреча двух штаммов маловероятна.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом. Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в ряде европейских стран, а также Гонконге, Израиле и Австралии. Все случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаНиколай КрючковРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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