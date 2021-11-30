https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761513286.html
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 30.11.2021
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ в целом, но в 7 регионах продолжается рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова . РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:59
2021-11-30T17:59
2021-11-30T18:20
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
челябинская область
сахалинская область
приморский край
хабаровский край
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ в целом, но в 7 регионах продолжается рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова ."Если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16%, при этом снижение заболеваемости ковидной пневмонией, выявленной в первые дни, составило 30% и снижение удельного веса, выявляемых в общем количестве исследований положительных тестов ПЦР составило 28%, это говорит о стабилизации ситуации в целом, но ситуация в различных регионах - разная", - заявила Попова.Она отметила, что в семи регионах наблюдается продолжающийся рост заболеваемости."Это Амурская область, Приморский край, Челябинская область, Сахалинская, Хабаровский край, республика Дагестан, но здесь рост не превышает 8%", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761180411.html
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17:59 30.11.2021 (обновлено: 18:20 30.11.2021)
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Попова: можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом