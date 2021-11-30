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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211130/khmao-1761257921.html
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование - РИА Новости, 30.11.2021
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
Три новые программы дополнительного образования запустили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Школьники бесплатно изучают генетику, современные... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:00
2021-11-30T10:26
ханты-мансийский автономный округ
общество
сн_образование
ханты-мансийский автономный округ
социальный навигатор
сибирский федеральный университет
роснефть
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Три новые программы дополнительного образования запустили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Школьники бесплатно изучают генетику, современные агробиотехнологии, а также принимают участие во всероссийских и межрегиональных конкурсах по этим направлениям. Какие возможности открываются для детей, и чем кроме углубленной биологии занимаются ребята, в материале РИА Новости.Дети в роли ученыхНовые программы дополнительного образования – это не просто посидеть за партой и сделать конспект. Вместе с педагогами ребята проводят лабораторные работы, высаживают растения и тестируют продукты питания. Стоит отметить, что все программы соответствуют трендовым направлениям социально-экономического развития Югры, среди которых агробиотехнологии, биомедицина и экология Севера."На занятиях дети осваивают профессии будущего, изучают современные технологии и работают с оборудованием по последнему слову техники. Ребятам очень нравится проводить эксперименты. Некоторые даже снимают мини-ролики про свои лабораторные работы", – рассказала директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Елена Титаренко.Например, на ситифермерстве ребята учатся выращивать культуры без почвы с помощью современных технологий: аквапоники и гидропоники. В генетической лаборатории изучают клонирование генов и изменения ДНК. В рамках экологической программы "Биолюминесценция" школьники анализируют чистоту продуктов питания и проводят мониторинги окружающей среды.На занятиях ученики работают с уникальным прибором люминометром и препаратом "Энзимолюм", которые разработали красноярские ученые. С помощью этих технологий замеряют экологическое состояние среды: препарат содержит частицы светящихся бактерий, которые реагируют на загрязнение. В ближайшее время ребята планируют провести мониторинг загрязнения снежного покрова.Все это бесплатно могут попробовать школьники 8-11 классов. Для этого на средства регионального и федерального бюджетов при финансовой поддержке нефтяной компании "Роснефть" приобрели современное и высокотехнологичное оборудование: аквапонную установку, лабораторию экологического мониторинга, боксы для ПЦР-тестирования, ДНК-амплификаторы и другую технику.Сетевой – значит доступныйПрограммы по ситифермерству и биолюминесценции являются сетевыми: их проводят в разных поселениях региона. Модули, которые читают преподаватели вузов, ребята изучают дистанционно. На базе Сургутского государственного университета (СурГУ) по новым программам уже занимаются 150 человек, в сетевой форме – более 400 школьников Югры.По словам эксперта, программы непростые, за короткий период их не освоишь. Их авторами стали ученые СурГУ и СФУ. Поэтому занятия проходят по модулям. Ситифермерство и генетические технологии рассчитаны на три года, биолюминесценция – на год.Бонусы для участников программПеред педагогами стоит задача не просто помочь ребятам вырасти в знаниях, но и в области их применения. Ведь одна из целей новых программ – подготовка школьников к участию и победам в олимпиадах НТИ (Национальная технологическая инициатива). Эти конкурсы требуют не только теоретических знаний в предметах, но и умений решать открытые практические задачи и работать в команде."Опыт, который получают ребята, дошедшие до финала НТИ, ничем не измерить. Это грандиозное и яркое событие. Все вместе, в команде, они добиваются коллективного прорыва в неизвестном направлении, в решении совершенно новой задачи, которую ранее никто не решал", – поделилась Елена.По ее словам, победители и призеры НТИ получают 100 баллов к ЕГЭ. В ряд университетов они смогут поступить без экзаменов. СурГУ отразил эту возможность в своих правилах приема."Новые программы позволяют ребятам показать себя на разных площадках. Например, ученики программы по геномному редактированию уже съездили на Всероссийский конкурс проектов Skill Up. Команда по биолюминесценции готовится принять участие на Всероссийском фестивале историй успеха обучающихся "Открытие 2030", который пройдет в Анапе. Для ребят эти двери открыты", – подчеркнула Елена Титаренко.Новые места дополнительного образования для детей открыли в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20211122/dopobrazovanie-1759836142.html
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общество, сн_образование, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сибирский федеральный университет, роснефть
09:00 30.11.2021 (обновлено: 10:26 30.11.2021)
 

Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование

© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Три новые программы дополнительного образования запустили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Школьники бесплатно изучают генетику, современные агробиотехнологии, а также принимают участие во всероссийских и межрегиональных конкурсах по этим направлениям. Какие возможности открываются для детей, и чем кроме углубленной биологии занимаются ребята, в материале РИА Новости.

Дети в роли ученых

Новые программы дополнительного образования – это не просто посидеть за партой и сделать конспект. Вместе с педагогами ребята проводят лабораторные работы, высаживают растения и тестируют продукты питания. Стоит отметить, что все программы соответствуют трендовым направлениям социально-экономического развития Югры, среди которых агробиотехнологии, биомедицина и экология Севера.
"На занятиях дети осваивают профессии будущего, изучают современные технологии и работают с оборудованием по последнему слову техники. Ребятам очень нравится проводить эксперименты. Некоторые даже снимают мини-ролики про свои лабораторные работы", – рассказала директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Елена Титаренко.
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
1 из 2
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
2 из 2
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"
1 из 2
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"
2 из 2
Школьники России изучают молекулярную диагностику и биотестирование
© Фото : предоставлено организацией "Практики будущего"
Например, на ситифермерстве ребята учатся выращивать культуры без почвы с помощью современных технологий: аквапоники и гидропоники. В генетической лаборатории изучают клонирование генов и изменения ДНК. В рамках экологической программы "Биолюминесценция" школьники анализируют чистоту продуктов питания и проводят мониторинги окружающей среды.
На занятиях ученики работают с уникальным прибором люминометром и препаратом "Энзимолюм", которые разработали красноярские ученые. С помощью этих технологий замеряют экологическое состояние среды: препарат содержит частицы светящихся бактерий, которые реагируют на загрязнение. В ближайшее время ребята планируют провести мониторинг загрязнения снежного покрова.
Все это бесплатно могут попробовать школьники 8-11 классов. Для этого на средства регионального и федерального бюджетов при финансовой поддержке нефтяной компании "Роснефть" приобрели современное и высокотехнологичное оборудование: аквапонную установку, лабораторию экологического мониторинга, боксы для ПЦР-тестирования, ДНК-амплификаторы и другую технику.
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Сетевой – значит доступный

Программы по ситифермерству и биолюминесценции являются сетевыми: их проводят в разных поселениях региона. Модули, которые читают преподаватели вузов, ребята изучают дистанционно. На базе Сургутского государственного университета (СурГУ) по новым программам уже занимаются 150 человек, в сетевой форме – более 400 школьников Югры.

"Команда кураторов очень сильная. Занятия для ребят проводят доктора биологических наук, кандидаты наук, аспиранты и специально обученные педагоги. Все преподаватели программ прошли курсы повышения квалификации. Среди них сотрудники СурГУ, на базе которого проходят занятия, и Сибирского федерального университета (СФУ)", – отметила Елена Титаренко.

По словам эксперта, программы непростые, за короткий период их не освоишь. Их авторами стали ученые СурГУ и СФУ. Поэтому занятия проходят по модулям. Ситифермерство и генетические технологии рассчитаны на три года, биолюминесценция – на год.

Бонусы для участников программ

Перед педагогами стоит задача не просто помочь ребятам вырасти в знаниях, но и в области их применения. Ведь одна из целей новых программ – подготовка школьников к участию и победам в олимпиадах НТИ (Национальная технологическая инициатива). Эти конкурсы требуют не только теоретических знаний в предметах, но и умений решать открытые практические задачи и работать в команде.
"Опыт, который получают ребята, дошедшие до финала НТИ, ничем не измерить. Это грандиозное и яркое событие. Все вместе, в команде, они добиваются коллективного прорыва в неизвестном направлении, в решении совершенно новой задачи, которую ранее никто не решал", – поделилась Елена.
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По ее словам, победители и призеры НТИ получают 100 баллов к ЕГЭ. В ряд университетов они смогут поступить без экзаменов. СурГУ отразил эту возможность в своих правилах приема.
"Новые программы позволяют ребятам показать себя на разных площадках. Например, ученики программы по геномному редактированию уже съездили на Всероссийский конкурс проектов Skill Up. Команда по биолюминесценции готовится принять участие на Всероссийском фестивале историй успеха обучающихся "Открытие 2030", который пройдет в Анапе. Для ребят эти двери открыты", – подчеркнула Елена Титаренко.
Новые места дополнительного образования для детей открыли в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСН_ОбразованиеХанты-Мансийский автономный округСоциальный навигаторСибирский федеральный университетРоснефть
 
 
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