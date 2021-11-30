https://ria.ru/20211130/infektsionist-1761373981.html

Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"

Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон" - РИА Новости, 30.11.2021

Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" еще только изучается в мире, но уже стал причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран, а также поднял волну... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:04

2021-11-30T03:04

2021-11-30T03:04

распространение коронавируса

общество

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россия

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андрей поздняков

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" еще только изучается в мире, но уже стал причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран, а также поднял волну паники, однако пока для нее нет причин, а дальнейшие мутации и вовсе способны добить инфекцию, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."По мнению одних ученых, мутации ведут к более высокой заразности и большей патогенности, то есть зловредность вируса будет расти. По мнению других, пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так, и прежде чем впадать в панику, нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус. Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным. Такой вариант вполне возможен, например, в Японии с "дельта" штаммом сейчас происходит именно это", - считает Поздняков.Он напомнил, что мутации – это количество изменений в структуре генома вируса по сравнению с изначальным вариантом. "Сами по себе эти цифры имеют мало значения, так как это только гипотезы разных ученых, причем, как часто бывает с COVID-19, диаметрально противоположные", - уточнил врач.Кроме того, он отметил, что сейчас наиболее благоприятное время для появления новых штаммов. "С одной стороны, все больше вакцинированных, то есть, это неблагоприятные условия для размножения вируса, а с другой, ему нужно как-то выживать, и для этого он будет размножаться среди непривитых. То есть в основном среди людей с противопоказаниями, а первое противопоказание – это иммунодефициты. Длительная персистенция (носительство) вируса в иммунокомпрометированном организме, например, человека, зараженного ВИЧ, вероятно и стала причиной появления штамма "омикрон"", - сказал Поздняков.Он пояснил, что иммунная система таких пациентов не может в нормальные сроки справиться с вирусом, он находится в организме длительное время, мутирует, учится уходить от атаки иммунной системы."Если данная мутация (мутации) оказывается удачной, то она дальше активно распространяется в вирусной популяции, поскольку имеет преимущество перед немутированными собратьями. Так возник первый значимый штамм SARS-CoV-2 — британский "альфа". Только не у ВИЧ-инфицированного, а у онкологического пациента. При этом пациенты с иммунодефицитом переносят коронавирус достаточно легко – без высокой температуры и цитокиновых штормов, потому что иммунная система не сопротивляется", - заключил инфекционист.

https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761339962.html

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761350929.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, омикрон-штамм коронавируса