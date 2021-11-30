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Республика Дагестан
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В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"
В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов" - РИА Новости, 01.12.2021
В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"
Торжественная церемония, посвященная первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ, состоялась во вторник на сторожевом корабле "Расул РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T23:10
2021-12-01T13:29
республика дагестан
махачкала
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
расул гамзатов
россия
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония, посвященная первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ, состоялась во вторник на сторожевом корабле "Расул Гамзатов" в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана.По информации властей, махачкалинский морской порт станет местом постоянного базирования пограничного корабля.Главе региона провели экскурсию по кораблю, ему показали главный командный пункт корабля, амбулаторию, каюты для экипажа и другие помещения. Внутри корабля развешены портреты Расула Гамзатова. Сергей Меликов также оставил свои пожелания в гостевой книге. В пресс-службе главы Дагестана добавили, что новый корабль стал преемником списанного патрульного корабля, также носившего имя великого поэта и построенного 20 лет назад Ярославским судостроительным заводом.Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" – 14-й и последний в серии проекта 22460, был построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России судостроительной фирмой "Алмаз" в Санкт-Петербурге.В декабре 2019 года он был спущен на воду и с тех пор оставался на территории завода-строителя. В дальнейшем на нем был установлен боевой модуль, которым предыдущие корабли данного проекта не оснащались. Ко всему прочему корабль оснащён взлетно-посадочной площадкой и оборудован навигационно-тактическим комплексом "ТРИМС", то есть процессы управления кораблем автоматизированы.
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махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), расул гамзатов, россия
23:10 30.11.2021 (обновлено: 13:29 01.12.2021)
 

В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы ДагестанаВ Махачкале впервые подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"
В Махачкале впервые подняли флаг на пограничном сторожевом корабле Расул Гамзатов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония, посвященная первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ, состоялась во вторник на сторожевом корабле "Расул Гамзатов" в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана.
"Присвоение имени Героя Социалистического Труда Расула Гамзатова новому пограничному сторожевому кораблю – это свидетельство крепкой связи защитников границы с населением Дагестана, дань уважения творчеству и всей жизни нашего великого поэта. Имена дагестанцев – Героев России – пограничников капитана Радима Халикова, старшины Мухтара Сулейманова и старшего сержанта Абдулхалика Курбанова, отдавших свои жизни, защищая государственные границы России, также присвоены пограничным подразделениям, дислоцированным в республике. Это хорошая традиция, способствующая воспитанию нашей молодежи на примерах выдающихся дагестанцев в духе патриотизма и любви к родной земле", – цитирует пресс-служба Сергея Меликова.
По информации властей, махачкалинский морской порт станет местом постоянного базирования пограничного корабля.
"Думаю, с прибытием корабля на Каспий южные рубежи нашего государства будут надежно прикрыты, а экипаж корабля станет одним из лучших. Уверен, что вы отлично справитесь со всеми поставленным задачами", - поздравил экипаж начальник Пограничного управления ФСБ России по РД Андрей Карпенко.
Главе региона провели экскурсию по кораблю, ему показали главный командный пункт корабля, амбулаторию, каюты для экипажа и другие помещения. Внутри корабля развешены портреты Расула Гамзатова. Сергей Меликов также оставил свои пожелания в гостевой книге. В пресс-службе главы Дагестана добавили, что новый корабль стал преемником списанного патрульного корабля, также носившего имя великого поэта и построенного 20 лет назад Ярославским судостроительным заводом.
Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" – 14-й и последний в серии проекта 22460, был построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России судостроительной фирмой "Алмаз" в Санкт-Петербурге.
В декабре 2019 года он был спущен на воду и с тех пор оставался на территории завода-строителя. В дальнейшем на нем был установлен боевой модуль, которым предыдущие корабли данного проекта не оснащались. Ко всему прочему корабль оснащён взлетно-посадочной площадкой и оборудован навигационно-тактическим комплексом "ТРИМС", то есть процессы управления кораблем автоматизированы.
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Республика ДагестанМахачкалаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Расул ГамзатовРоссия
 
 
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