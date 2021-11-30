https://ria.ru/20211130/flag-1761625316.html

В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"

В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов" - РИА Новости, 01.12.2021

В Махачкале подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"

Торжественная церемония, посвященная первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ, состоялась во вторник на сторожевом корабле "Расул РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T23:10

2021-11-30T23:10

2021-12-01T13:29

республика дагестан

махачкала

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

расул гамзатов

россия

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МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония, посвященная первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ, состоялась во вторник на сторожевом корабле "Расул Гамзатов" в Махачкале, сообщила пресс-служба главы Дагестана.По информации властей, махачкалинский морской порт станет местом постоянного базирования пограничного корабля.Главе региона провели экскурсию по кораблю, ему показали главный командный пункт корабля, амбулаторию, каюты для экипажа и другие помещения. Внутри корабля развешены портреты Расула Гамзатова. Сергей Меликов также оставил свои пожелания в гостевой книге. В пресс-службе главы Дагестана добавили, что новый корабль стал преемником списанного патрульного корабля, также носившего имя великого поэта и построенного 20 лет назад Ярославским судостроительным заводом.Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" – 14-й и последний в серии проекта 22460, был построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России судостроительной фирмой "Алмаз" в Санкт-Петербурге.В декабре 2019 года он был спущен на воду и с тех пор оставался на территории завода-строителя. В дальнейшем на нем был установлен боевой модуль, которым предыдущие корабли данного проекта не оснащались. Ко всему прочему корабль оснащён взлетно-посадочной площадкой и оборудован навигационно-тактическим комплексом "ТРИМС", то есть процессы управления кораблем автоматизированы.

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махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), расул гамзатов, россия