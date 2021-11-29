13:52 29.11.2021 (обновлено: 13:59 29.11.2021)
Посольство в ЮАР рассказало о подготовке вывозного рейса для россиян
Посольство в ЮАР прорабатывает возможность организации вывозного рейса для россиян
© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне совместно с посольством РФ прорабатывает возможность вывозного рейса для российских граждан, сообщило генконсульство.
"В настоящее время Генконсульством совместно с Посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, участники Российской антарктической экспедиции — члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета (УрФУ) – не могут вылететь из Кейптауна из-за отмены авиасообщения. Отмечается, что пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран ограничил авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.