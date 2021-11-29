https://ria.ru/20211129/yuar-1761265829.html

Посольство в ЮАР рассказало о подготовке вывозного рейса для россиян

Посольство в ЮАР рассказало о подготовке вывозного рейса для россиян - РИА Новости, 29.11.2021

Посольство в ЮАР рассказало о подготовке вывозного рейса для россиян

Генконсульство РФ в Кейптауне совместно с посольством РФ прорабатывает возможность вывозного рейса для российских граждан, сообщило генконсульство. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:52

2021-11-29T13:52

2021-11-29T13:59

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омикрон-штамм коронавируса

кейптаун

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне совместно с посольством РФ прорабатывает возможность вывозного рейса для российских граждан, сообщило генконсульство."В настоящее время Генконсульством совместно с Посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.Как сообщалось ранее, участники Российской антарктической экспедиции — члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета (УрФУ) – не могут вылететь из Кейптауна из-за отмены авиасообщения. Отмечается, что пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран ограничил авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761226630.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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в мире, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, кейптаун, новости - туризм