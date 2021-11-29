https://ria.ru/20211129/yuar-1761205555.html

Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР

Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР - РИА Новости, 29.11.2021

Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР

Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым можно улететь из ЮАР в Россию на фоне приостановке авиасообщения с этой страной, по данным... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:01

2021-11-29T09:01

2021-11-29T10:44

распространение коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым можно улететь из ЮАР в Россию на фоне приостановке авиасообщения с этой страной, по данным организаторов билет будет стоить 15 тысяч евро.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Многие страны, в том числе Россия, прервали авиасообщение с этой страной."Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500 (частный чартер). Общее время полета- 15-16 часов. Может взять на борт 10-15 человек. Полет платный", - сообщило генконсульство в Telegram-канале, созданном для информирования россиян о возможности вернуться из ЮАР на родину.Представитель организаторов полета пояснил в чате посольства России в ЮАР, что чартер заказан крупной российской фирмой, работающей в области фитнеса и спортивного туризма. До отмены авиасообщения фирма привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки, а теперь заказала самолет для их вывоза."У нас осталось порядка 15 свободных мест на рейсе. Стоимость каждого места 15000 евро. В стоимость входит провоз 1 места багажа весом в 21 кг + ручная кладь", - сообщил представитель фирмы.

https://ria.ru/20211128/omikron-1761132874.html

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761036000.html

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2021

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