https://ria.ru/20211129/yuar-1761205555.html
Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР
Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР - РИА Новости, 29.11.2021
Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР
Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым можно улететь из ЮАР в Россию на фоне приостановке авиасообщения с этой страной, по данным... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:01
2021-11-29T09:01
2021-11-29T10:44
распространение коронавируса
в мире
юар
уганда
москва
воз
boeing 737
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774272_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1bb771ef47ce60e02f644b3cec9e9fd4.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым можно улететь из ЮАР в Россию на фоне приостановке авиасообщения с этой страной, по данным организаторов билет будет стоить 15 тысяч евро.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Многие страны, в том числе Россия, прервали авиасообщение с этой страной."Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500 (частный чартер). Общее время полета- 15-16 часов. Может взять на борт 10-15 человек. Полет платный", - сообщило генконсульство в Telegram-канале, созданном для информирования россиян о возможности вернуться из ЮАР на родину.Представитель организаторов полета пояснил в чате посольства России в ЮАР, что чартер заказан крупной российской фирмой, работающей в области фитнеса и спортивного туризма. До отмены авиасообщения фирма привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки, а теперь заказала самолет для их вывоза."У нас осталось порядка 15 свободных мест на рейсе. Стоимость каждого места 15000 евро. В стоимость входит провоз 1 места багажа весом в 21 кг + ручная кладь", - сообщил представитель фирмы.
https://ria.ru/20211128/omikron-1761132874.html
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761036000.html
юар
уганда
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774272_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e01e12e31c75f24166b6dcb8b19747ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, уганда, москва, воз, boeing 737, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
09:01 29.11.2021 (обновлено: 10:44 29.11.2021)
Генконсульство в Кейптауне сообщило о рейсе, которым можно улететь из ЮАР
Генконсульство России в Кейптауне сообщило о бизнес-джете, которым можно улететь из ЮАР